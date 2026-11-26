У жовтні 2026 та 2025 років трійка лідерів за кількістю розміщених вакансій з бронюванням від роботодавців не змінилася. Туди увійшли водії, вантажники та будівельники. Однак цьогоріч кількість таких оголошень зросла.

Як пише Dilo, про це повідомляє OLX Робота.

Які вакансії з бронюванням доступні у 2026

У жовтні 2026 року роботодавці розмістили найбільшу кількість оголошень із можливістю бронювання для водіїв — 1114. Медіанна зарплата становила 55 000 грн.

Друге місце посіла вакансія вантажника з 802 оголошеннями та медіанною зарплатою у 33 861 грн.

На третьому місці — будівельник з 285 оголошеннями. Медіанна зарплата становила 65 000 грн.

Можливість бронювання також була доступною для таких вакансій:

Продавець . Роботодавці розмістили 250 оголошень та пропонували медіанну зарплату в 27 500 грн.

Комплектувальник — 243 оголошення, медіанна зарплата — 38 850 грн.

Різноробочий — 202 оголошення, медіанна зарплата — 42 500 грн.

Автослюсар — 165 оголошень, медіанна зарплата — 50 000 грн.

Охоронець — 122 оголошення, медіанна зарплата — 26 500 грн.

Зварювальник — 115 оголошень, медіанна зарплата — 45 000 грн.

Касир — 113 оголошень, медіанна зарплата — 21 445 грн.

Комірник — 102 оголошення, медіанна зарплата — 36 000 грн.

Які вакансії з бронюванням були доступні торік

У жовтні 2025 року топ-3 вакансії з найбільшою кількістю оголошень були такими ж, як і цього року: водій — 848 оголошень (+31,4% цьогоріч), вантажник — 480 оголошень (+67,1% цього року) та будівельник — 224 оголошення (+27,2% у жовтні 2026 року).

Якщо ж говорити про медіанні зарплати, то для водіїв вона становила 50 500 грн (+9% у 2026), для вантажників — 27 500 грн (+23,1% цьогоріч) і для будівельників — 55 000 грн (+18,2% цього року).

Вакансії з бронюванням пропонували і наступним фахівцям:

Різноробочий — 199 оголошень (+1,5% цьогоріч), медіанна зарплата — 35 250 грн (+20,6%).

Автослюсар — 124 оголошення (+33,1% у 2026), медіанна зарплата — 45 000 грн (+11,1%).

Кухар та продавець по 105 оголошень (+138,1% цього року для продавця). Медіанна зарплата становила 32 900 та 24 000 грн (+14,6% для продавця) відповідно.

Порівняння з минулим роком показує, що роботодавці й надалі активно пропонують бронювання передусім у фізично й логістично орієнтованих сферах: лідерами залишаються водії, вантажники та будівельники.

Порівняно з 2025 роком, попит на таких фахівців помітно зріс, а разом із ним підвищилися й медіанні зарплати. Найбільше готові платити будівельникам та водіям, тоді як серед касирів, охоронців і продавців пропозиції залишаються стриманішими.

Аналітики констатують, що ринок вакансій із бронюванням розширюється, а конкуренція за кандидатів спонукає роботодавців підвищувати оплату.

Нагадаємо, раніше українські компанії почали змінювати правила найму через дефіцит працівників. Зокрема, у 2026 році 30% опитаних роботодавців підвищили зарплати на 11–22%, тоді як торік найпоширенішим було зростання оплати праці до 10%.