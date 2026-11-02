Вакансія, якої не існує: як перевірити роботодавця в Польщі та не втратити легальний статус

У Польщі розслідують схему, за якої через компанії без реальної господарської діяльності реєстрували заяви про доручення роботи іноземцям. За даними Окружної прокуратури в Лодзі, на 130 таких фіктивних компаній зареєстрували 11 485 неправдивих заяв. Такі документи можуть бути підставою для перетину кордону та отримання робочих віз, тож фактично створювали видимість працевлаштування, за якою не стояли ні роботодавець, ні вакансія. У схемі фігурують, у тому числі, організатори-українці.

Як пише Dilo, у цьому контексті міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal звертає увагу на ризики для українців, які шукають роботу в Польщі через посередників.

Там зауважують, що фактично людям пропонували формальну підставу для в'їзду та перебування, за якою не стояли ні роботодавець, ні вакансія.

За оцінкою компанії, головна загроза у згаданій ситуації полягає в тому, що про фіктивність роботодавця працівник може дізнатися лише після приїзду, коли кошти вже витрачені, а законність перебування в країні під питанням. Тому єдиний надійний захист — перевірити і агенцію з працевлаштування, і роботодавця ще до виїзду з України.

Як не потрапити на фіктивних роботодавців

Насамперед фахівці радять перевірити агенцію праці у польському Національному реєстрі агенцій зайнятості (KRAZ), а дані безпосереднього роботодавця — у Центральному реєстрі та інформації про господарську діяльність (CEIDG) або Національному судовому реєстрі (KRS), звіривши назву, реєстраційні дані та адресу.

Проте запис у реєстрі не гарантує, що компанія реально працює і має заявлену вакансію. Тому додатково слід вимагати проєкт договору, назву підприємства, де працюватиме людина, адресу робочого місця та інформацію про те, хто виплачуватиме зарплату.

Тривожним сигналом є відмова посередника назвати роботодавця. Законна пропозиція завжди передбачає конкретне підприємство, на яке працівника наймають. Так само насторожувати має пропозиція оформити запрошення без участі самого підприємства, тобто без договору та підтвердження від роботодавця. У таких випадках від пропозиції краще відмовитися.

"Реєстри та договір — це мінімум, який потрібно перевірити до виїзду. Якщо цей крок пропустити, наслідки можуть бути серйозними навіть для людини, яка не знала про обман. Те, що вона є потерпілою, не знімає ризиків для її документів і статусу в Польщі", — зазначають у Gremi Personal.

Водночас, фахівці наголошують: закон по-різному оцінює тих, кого ввели в оману, і тих, хто свідомо купив документ.

Якщо українець шукав реальну роботу і став жертвою шахраїв, кримінальне покарання йому, як правило, не загрожує, але проблеми залишаються: людина втрачає кошти, сплачені посереднику, і не отримує обіцяної вакансії. Заява, зареєстрована на неіснуючого роботодавця, і віза, отримана на її підставі, не підтверджують законності працевлаштування, що ускладнює отримання чи продовження дозволу на тимчасове проживання (zezwolenie na pobyt czasowy). Також через відсутність офіційної зайнятості відомості про доходи та внески до ZUS не відповідають реальності, тож заробіток і страховий стаж підтвердити важко, а захистити свої права у разі невиплати зарплати ще складніше.

"Якщо після приїзду з'ясувалося, що вакансії не існує, потрібно зберегти листування з посередником, оголошення, копії документів і підтвердження оплати для звернення до компетентних органів або юридичної допомоги. Користуватися документами, про невідповідність яких уже стало відомо, не слід", — підкреслюють у Gremi Personal.

Коли загрожує кримінальна відповідальність

Зовсім інша ситуація виникає, якщо іноземець свідомо купив заяву про доручення роботи від імені фіктивної компанії. У такому разі він ризикує потрапити під кримінальну відповідальність: стаття 270 § 1 Кримінального кодексу Польщі передбачає за використання підробленого документа як справжнього позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років. Крім того, іноземцю можуть відмовити у в'їзді або ухвалити рішення про зобов'язання повернутися, яке може містити заборону повторного в'їзду до Польщі та інших країн Шенгенської зони.

Такі наслідки не є автоматичними, враховують обставини справи та підстави перебування особи.

У Gremi Personal наголошують, що перевірка агенцій праці контролюючими органами в Польщі на сьогодні посилилися. Однак виявлення та припинення непрозорих практик не означає, що ризики вже зникли. Тому у компанії радять українцям при пошуку роботи надавати перевагу великим агенціям із підтвердженою репутацією, прозорими процедурами найму та зрозумілими умовами співпраці.

"Перевірка компанії, реальності вакансії та документів до виїзду допомагає зменшити ризики та захистити свої права", — резюмують у Gremi Personal.

Раніше повідомлялося, що майже 70% іноземних працівників у Польщі, які працевлаштовувалися через агенції зайнятості, особисто зіткнулися з непрозорими схемами нарахування чи оформлення зарплат. При цьому 57,8% респондентів відчули на собі уже кілька подібних практик.