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Вантажівки можуть втратити пріоритет у "єЧерзі": запроваджено нову перевірку документів
В Україні змінили умови надання пріоритету вантажівкам у системі "єЧерга" за транзитною декларацією Т1. Відтепер для першочергового перетину кордону недостатньо лише наявності декларації — система перевірятиме, чи завершила митниця відправлення оформлення вантажу.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
У системі оновили механізм обміну інформацією з митними органами. Тепер під час перевірки транзитної декларації Т1 враховуватимуть не лише її наявність, а й дату завершення митного оформлення.
Якщо відповідна дата відсутня, вантажівка не отримає пріоритету за декларацією Т1.
Які вантажівки матимуть пріоритет у "єЧерзі"
Пріоритет зберігається для транспортних засобів, які перевозять товари за транзитними деклараціями Т1, оформленими у встановленому порядку.
Таким чином, перевізники зможуть скористатися пріоритетом за Т1 лише після завершення митних процедур на митниці відправлення.
Водночас відсутність підтвердження завершеного оформлення означатиме втрату саме цього пріоритету, а не автоматичну заборону на перетин кордону.
Перевізникам рекомендують враховувати оновлені умови під час реєстрації транспортних засобів у системі.
Нагадаємо, з 17 липня 2026 року в Україні запустили тестування пріоритету в "єЧерзі" для окремих категорій вантажних перевезень. Перевагу передбачили, зокрема, для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора (АЕО) та перевізників, які використовують транзитні декларації Т1 або книжки МДП (TIR).