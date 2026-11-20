В Україні змінили умови надання пріоритету вантажівкам у системі "єЧерга" за транзитною декларацією Т1. Відтепер для першочергового перетину кордону недостатньо лише наявності декларації — система перевірятиме, чи завершила митниця відправлення оформлення вантажу.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

У системі оновили механізм обміну інформацією з митними органами. Тепер під час перевірки транзитної декларації Т1 враховуватимуть не лише її наявність, а й дату завершення митного оформлення.

Якщо відповідна дата відсутня, вантажівка не отримає пріоритету за декларацією Т1.

Які вантажівки матимуть пріоритет у "єЧерзі"

Пріоритет зберігається для транспортних засобів, які перевозять товари за транзитними деклараціями Т1, оформленими у встановленому порядку.

Таким чином, перевізники зможуть скористатися пріоритетом за Т1 лише після завершення митних процедур на митниці відправлення.

Водночас відсутність підтвердження завершеного оформлення означатиме втрату саме цього пріоритету, а не автоматичну заборону на перетин кордону.

Перевізникам рекомендують враховувати оновлені умови під час реєстрації транспортних засобів у системі.

Нагадаємо, з 17 липня 2026 року в Україні запустили тестування пріоритету в "єЧерзі" для окремих категорій вантажних перевезень. Перевагу передбачили, зокрема, для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора (АЕО) та перевізників, які використовують транзитні декларації Т1 або книжки МДП (TIR).