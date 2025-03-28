Вантажоперевізники можуть спростити оформлення накладних через застосунок "Укрзалізниці"

АТ “Укрзалізниця” запустила безкоштовний застосунок для спрощеного оформлення залізничних накладних при перевезенні вантажів.

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Про це повідомив заступник директора Департамента комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

Про застосунок

Ткачов звернувся до вантажовідправників і повідомив, що у зв’язку з тимчасовими перебоями в роботі інформаційних систем АТ "Укрзалізниця", для оформлення перевізних документів з можливістю подальшого друку рекомендується скористатися програмою АРМ Вантажовідправника, розробленою партнером ТМСОФТ.

Програма надається безкоштовно на період відновлення системи, але її функціонал обмежений лише оформленням перевізних документів без логічних контролів.

Для отримання доступу та налаштування потрібно перейти за посиланням. При наявності чинної ліцензії АРМ ВВ достатньо оновити версію програми.

Збій у роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.

Також компанія рекомендує зберігати паперовий квиток, оскільки на знак вибачень за незручності, спричинені кібератакою, запроваджено ряд "компліментів" від залізниці та її партнерів.

27 березня “Укрзалізниця” відновила онлайн-продаж квитків у застосунку.

Також через масштабну кібератаку “Укрзалізниця” повідомила про можливе повне або часткове невиконання зобов'язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин.