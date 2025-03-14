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VARUS підпише договір з ЄБРР щодо фінансування розширення мережі
Національна мережа супермаркетів VARUS наразі перебуває на етапі підписання договору з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо залучення довгострокового фінансування для масштабного розширення власної роздрібної мережі.
ЄБРР ухвалив можливість надання кредиту на суму $25 млн у межах проєкту загальною вартістю $53,1 млн. Ініціатива також передбачає грантову підтримку від Фонду співробітництва Японії та ЄБРР (JECF) та інших міжнародних донорів. Завдяки такому фінансуванню VARUS реалізуватиме амбітні плани з відкриття нових торгових точок, модернізації наявних магазинів і впровадження енергоефективних рішень у роботі мережі.
"Ми активно працюємо над розвитком VARUS, щоб забезпечити поліпшений сервіс для наших клієнтів та підтримати українську економіку. Співпраця з ЄБРР відкриває для нас додаткові можливості для розширення мережі, що дозволить організувати зручний доступ до якісних продуктів ще більшій кількості українців. Це також важливий крок для підтримки внутрішнього ринку і створення нових робочих місць", — зазначила Марина Паніна, CFO VARUS.
До того ж фінансування сприятиме зміцненню стійкості українського приватного сектору та стабільності продовольчих постачань у складних економічних умовах. У межах проєкту компанія планує не лише розширювати свою присутність у різних регіонах країни, а й втілювати сучасні технологічні рішення заради підвищення ефективності операційної діяльності.
Співпраця з ЄБРР є черговим кроком VARUS у напрямку сталого розвитку, що відповідає загальносвітовим тенденціям з екологічної відповідальності та енергоефективності бізнесу. Розширення мережі сприятиме покращенню доступності продуктів харчування, розвитку логістичної інфраструктури та підтримці українських виробників.
Довідка
VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 112 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA.