Ваш гардероб стане кращим з adidas!

Адідас – один із найвідоміших і найповажніших брендів у світі спортивної та повсякденної продукції. Заснований у Німеччині на початку 19 століття, він спеціалізувався на виробництві взуття, але згодом розширив свої колекції, включивши до них одяг, аксесуари та екіпірування для різноманітних видів спорту. Сьогодні компанія не тільки уособлює високі стандарти якості, а й задає тренди у фешн-індустрії та активному способі життя.

Що представлено в каталозі?

Взуття є флагманською продукцією adidas. Бренд представляє широкий вибір позицій для такого спорту, як біг, футбол, баскетбол і теніс.

— Ключові технології Boost і Primeknit допомагають забезпечувати оптимальну амортизацію, підтримку та комфорт.

— Система Boost відома своєю здатністю ефективно повертати енергію при кожному кроці, що робить пари з нею особливо популярними серед бігунів і спортсменів, які йдуть до максимальної продуктивності.

— Однією з найбільш знакових серій кросівок фірми вважається Stan Smith. Спочатку створені для тенісистів, вони перетворилися на культовий об'єкт вуличної моди.

Також adidas пропонує одяг, який підходить як для професійних спортсменів, так і для повсякденного використання.

— Фірмовий стиль фірми легко впізнаваний завдяки трьом смужкам і логотипу у вигляді трилисника або гори.

— В асортименті можна знайти все – від футболок і толстовок до спортивних костюмів і курток.

— Лінійки Performance, орієнтовані на спортсменів, являють собою високоякісне екіпірування для будь-яких різновидів спорту, включно з тренувальними та змагальними комплектами.

— Водночас Originals – колекція, зосереджена на стилі та моді. Тут можна знайти як вінтажні, так і сучасні речі, натхненні культурою streetstyle.

Чим ще такий привабливий адідас?

Однією з яскравих рис бренду є увага до екології. Останніми роками він активно використовує перероблені матеріали та екологічно чисті технології, як-от Parley Ocean Plastic, який застосовується у виробництві. Цей матеріал складається з переробленого пластику, зібраного в океанах, що допомагає знизити забруднення і привернути увагу до проблеми екології.

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