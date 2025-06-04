Ваша інвестиція у клієнтський сервіс, що приносить прибуток

Якщо ви відповідаєте за розвиток клієнтського досвіду, сервісу, маркетингу або розвиваєте бренд, зафіксуйте ці дати:

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

5-6 червня – онлайн-конференція з клієнтського досвіду (пітчинг СХ-кейсів)

– онлайн-конференція з клієнтського досвіду (пітчинг СХ-кейсів) 20 червня – “Оскар” клієнтського досвіду в Україні – Церемонія нагородження переможців Ukrainian CX Excellence’2025

Це події, які варто відвідати, якщо ви:

шукаєте рішення, як покращити клієнтський сервіс онлайн і офлайн;

бажаєте зрозуміти поведінку своїх клієнтів і стати Lovemark для них;

впроваджуєте цифрові інструменти та AI для розвитку клієнтської бази;

працюєте над сервіс-дизайном і зростанням через клієнтський сервіс;

хочете зробити контакт-центр компанії точкою довіри і прибутку;

розумієте, що досвід ваших працівників = сильніший клієнтський сервіс.

Що на вас чекає:

5–6 червня – онлайн-конференція, що складається з найновіших практичних кейсів про клієнтський сервіс.

2 дні, 13 номінацій, 60+ суто практичних кейсів від компаній, які вже впровадили сучасні CX-рішення.

Стратегії, шляхи впровадження, факапи та вивчені уроки, показники результатів. Серед компаній-номінантів - WOG, Comfy, UKRSIBBANK, Нова пошта, МХП, Ощадбанк, Дніпро-М, OLX, Pizza Day, BAO Group, UKLON та десятки інших.

20 червня - Церемонія нагородження переможців Всеукраїнської Премії з клієнтського досвіду (UCXE’2025).

Нагородження найкращих кейсів року в ключових категоріях: клієнтський досвід онлайн і офлайн, кращий сервіс у контакт-центрах, кращі кейси з сервіс-дизайну, інклюзивності, персоналізованого досвіду, клієнтський досвід у B2B, Employee Experience тощо.

Що ви отримаєте?

Доступ до актуального досвіду та трендів

Отримаєте ідеї, як масштабувати те, що вже працює

Повернетеся з рішеннями, які можна впроваджувати відразу

Нетворкінг з професіоналами індустрії клієнтського досвіду

Надихаючий імпульс для трансформацій у вашій команді

Дивіться, як це було минулого року:

Фото звіт можна переглянути тут.

Всеукраїнська Премія з клієнтського досвіду’2025 організована KA Group за підтримки генеральних партнерів - Нової пошти, Ощадбанку, 4Service

Звертайтеся до персонального менеджера для замовлення квитків або корпоративних спеціальних пропозицій: +38063 311 58 41, [email protected]

Не пропустіть шанс інвестувати у клієнтський досвід компанії і зростання команди, яка потребує нових знань і натхнення сильними прикладами!