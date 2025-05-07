"Вчасно.Кращі": премія для тих, хто не боїться цифрових змін

Все більше українських компаній переходять на електронні документи, автоматизують процеси та шукають рішення, які заощаджують час і ресурси. Премія "Вчасно.Кращі", яку вже вдруге проводить сервіс "Вчасно" , покликана відзначити тих, хто робить це найкраще.

Серед номінантів — ПУМБ, Lifecell, 1+1 media, ДТЕК, Фокстрот, НБУ та інші, які показують, як виглядає сучасний бізнес у дії.

Цьогорічна тема премії — "єдність", адже цифрова трансформація сьогодні — це не лише про технології, а й про співпрацю: між державою, компаніями і людьми.

10 номінацій — 10 напрямків, у яких розвивається цифровий бізнес: від електронного документообігу до підтримки ФОПів і цифрової логістики.

Як долучитися:

Проголосувати за улюблену компанію можна до 26 травня 2025 року на сайті premiya.vchasno.ua .

Результати оголосять 30 травня .

6 переможців визначає публіка, ще 4 — експертне журі.

Організатор премії — сервіс "Вчасно", що пропонує цифрові рішення для бізнесу: е-документообіг, кадрову автоматизацію, електронні чеки, ТТН, підписи та звітність — усе онлайн, швидко та безпечно.

Докладніше — на сайті премії.