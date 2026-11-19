Велика Британія та Норвегія виділять близько €120 млн на будівництво двох бойових катерів для України. Вони матимуть ракетне озброєння та системи ППО і допоможуть захищати Чорноморський торговельний коридор.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

Два катери завдовжки 30 метрів побудують у Великій Британії. Загальна вартість проєкту перевищить 100 млн фунтів стерлінгів, які країни нададуть у рівних частинах.

"Цей проєкт, що фінансується Норвегією, реалізується тут, у Великій Британії, та надає українцям революційні можливості, не лише зміцнить оборону Чорного моря, але й підтримає європейську безпеку", — зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем

За даними британської сторони, катери матимуть можливості, характерні для фрегатів, але коштуватимуть значно дешевше. Вони посилять наступальні можливості ВМС України та допоможуть протидіяти повітряним атакам.

"Ця спільна норвезько-британська ініціатива посилить здатність України оборонятися, підтримувати українську економіку та захищати життєво важливі експортні товари, включаючи поставки зерна через Чорне море", – наголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Велика Британія та Норвегія очолюють Коаліцію морських можливостей, яка підтримує розвиток ВМС України. Фінансування будівництва двох катерів відбуватиметься в межах цієї ініціативи.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу на £100 млн ($135,5 млн) для посилення протиповітряної оборони напередодні зими.