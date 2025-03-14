Великій мережі валютних обмінників анулювали ліцензію: у чому причина

Національний банк України на підставі власної заяви ТОВ "Міжнародна фінансова компанія "Аверс" відкликав єдину наявну в нього ліцензію на здійснення готівкового обміну валют.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 березня 2025 року.

Також ТОВ "МФК "Аверс" виключено з Державного реєстру фінансових установ через те, що це була єдина наявна ліцензія фінансової компанії.

За даними "Опендатабот", бенефіціарним власником ТОВ "МФК "Аверс" є підприємець Олег Бойко.

Компанія надавала послуги з обміну валют на фінансовому ринку України.

За даними на сайті НБУ, станом на початок 2025 року "МФК "Аверс" нараховувала у різних регіонах України 111 пунктів обміну валюти .

ТОВ "МФК "Аверс є правонаступником прав та зобов’язань АК "Фінансова компанія "Аверс", яке являлося правонаступником всіх прав та обов’язків, яке в свою чергу являлося правонаступником правонаступником ПАБ "Кредит оптима банк", яке було правонаступником ТОВ "Укрфінансбанк",

Раніше повідомлялося, що Верховний суд розглянув касаційну скаргу Національного банку та скасував рішення судів попередніх інстанцій. Суд підтвердив правомірність рішень НБУ щодо анулювання ліцензій та та виключення з Державного реєстру фінансових установ ТОВ “Фінод”, яке займалося обміном валют.

Нагадаємо, Національний банк анулював ліцензію одеського ТОВ "Фінод" 21 серпня 2023 року.