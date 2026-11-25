25 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10225-д про легалізацію криптовалют і правила їх оподаткування. Нові норми мають запрацювати з липня 2027 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба парламенту.

За проголосував 271 народний депутат.

Документ визначає правила роботи з віртуальними активами та встановлює вимоги до учасників ринку. Крім того, передбачає порядок оподаткування операцій із віртуальними активами

Регулювання ринку криптовалют

Законопроєкт №10225-д передбачає:

пільгове оподаткування доходів від операцій з криптою для фізичних осіб на 8 років: 5% у перші 3 роки, 9% у наступні 5 років і 18% після 8 років;

податок на прибуток для криптопровайдерів збережеться на рівні 18% або 9% податку на виведений капітал за умови використання спеціального режиму Дія.City.

Податок береться лише з чистого прибутку, а не з усієї суми. Приклад: купили монети за $1 000, продали за $1 500 — податок сплачується лише із $500 прибутку. Якщо спрацювали мінус, податку немає, а збиток можна врахувати у наступні роки.

Сам факт володіння біткоїном або USDT декларувати не потрібно. Обмін однієї криптовалюти на іншу (наприклад, BTC на USDT) також не оподатковується.

Банки не блокуватимуть перекази від продажу крипти через "непідтверджене походження коштів". Після легалізації людина зможе офіційно задекларувати дохід, сплатити податок та спокійно користуватися грошима у банку.

Криптобіржі та обмінники стануть "білими", будуть зобов'язані отримати ліцензію і щорічно передавати податкові дані про операції українських користувачів. Сервіси без реєстрації можуть блокувати.

Також у законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів — їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.

Передбачено й спрощену процедуру ліцензування — наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.

Після голосування у Раді закон ще має підписати президент, а сама реформа розрахована на запуск із 1 липня 2027 року. До цього моменту все працює по-старому.

Зауважимо, що більше року знадобилося на ухвалення законопроєкту про легалізацію та оподаткування криптовалюти в Україні. 3 вересня 2025 року Верховна Рада підтримала документ у першому читанні.

Додамо, що через відсутність регулювання ринку криптовалют Україна зазнала значних економічних втрат, а саме: 48,8 мільярда доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярди доларів податкових надходжень.