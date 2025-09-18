Верховна Рада ухвалила закон про створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери

18 вересня 2025 року Верховна Рада України прийняла в цілому закон "Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери". Метою закону є створення інтегрованого інформаційного середовища, яке об’єднає всі електронні ресурси соціальної сфери — державні реєстри, бази даних і сервіси соціального захисту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Верховну Раду.

Нова система дозволить централізовано збирати, обробляти, зберігати та вести облік даних про отримувачів соціальної підтримки.

Документ встановлює правові та організаційні засади функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Передбачено стандартизацію даних, міжреєстрову взаємодію, а також прозорість і доступність соціальних послуг для громадян.

Серед ключових змін — об’єднання понад тридцяти існуючих реєстрів і баз даних у єдину систему, що дасть змогу усунути дублювання виплат та помилки у даних, які раніше призводили до затримок чи зайвих перевірок. Для кожної особи буде створено "соціальну історію" — аналог медичної картки, де відображатиметься повний перелік отриманої соціальної допомоги. Очікується, що автоматизація процедур значно підвищить ефективність роботи системи.

Закон також передбачає обов’язкове використання ЄІССС усіма органами місцевого самоврядування та державної влади під час надання соціальних послуг. Чітко визначено функції та повноваження центральних і місцевих органів, а також надавачів соціальної підтримки. Система буде адаптована до потреб людей з інвалідністю.

Для захисту даних передбачена багаторівнева система гарантій: доступ до інформації матимуть лише уповноважені суб’єкти, а відкриті дані публікуватимуться відповідно до законодавства про доступ до публічної інформації.

За оцінками Мінсоцполітики та експертів, ухвалення закону дозволить спростити доступ громадян до соціальної підтримки як онлайн, так і офлайн, зменшити бюрократичні перепони та підвищити якість послуг. Водночас підкреслюється важливість чіткого визначення ролі органів місцевого самоврядування та поступової інтеграції існуючих реєстрів у нову систему.

Закон набирає чинності через шість місяців після офіційного опублікування.

Додамо, уряд погодив законопроєкт, яким пропонує з 1 січня 2026 року замість різних виплат запровадити єдину базову соціальну допомогу.