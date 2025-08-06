Від 800 до 4 тис. грн: збільшено виплати для постраждалих на виробництві

Уряд підвищив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, ліків або медичних засобів. Розмір компенсації тепер залежатиме від рівня потреб і становитиме від 800 до 4 000 гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Нові розміри щомісячних виплат

Оновлено розмір щомісячних виплат для людей, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду й медичного забезпечення.

Йдеться про тих, хто через нещасний випадок чи професійне захворювання потребує догляду, ліків або спеціальних медичних виробів. Тепер розмір грошової компенсації залежатиме від рівня потреби та становитиме:

4 000 грн — якщо необхідний спеціальний медичний догляд і водночас ліки або медичні засоби;

— якщо необхідний спеціальний медичний догляд і водночас ліки або медичні засоби; 2 000 грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;

— у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні; 1 333 грн — якщо потрібен побутовий догляд і медичні засоби;

— якщо потрібен побутовий догляд і медичні засоби; 800 грн — за умови постійної потреби в санітарно-гігієнічних засобах та ліках або медичних виробах.

Додамо, Кабінет міністрів оновив правила розрахунку середньомісячного сукупного доходу сімей, які претендують на отримання державної соціальної допомоги. Нові правила можуть вплинути на право отримання соцвиплат.