"Від ідеї до дії": останній шанс долучитися до практичного курсу для підприємиць

У кожної з нас є ідеї. Хтось давно мріє про власний бренд, хтось — про онлайн-сервіс, а хтось носить у голові рішення, яке могло б змінити життя сотень людей. Але дуже часто ці ідеї залишаються на полицях щоденників або у внутрішніх розмовах "колись".



Курс "Від ідеї до дії" від Women in Tech 2025 створений саме для того, щоб "колись" перетворилось у реальні кроки до розвитку власної справи. Це практична програма, яка допомагає пройти шлях від сирої ідеї до реального бізнесу з планом, клієнтами та чіткою стратегією розвитку.

Чому це важливо зараз

2025 рік став часом швидких рішень. Бізнес-середовище оновлюється щодня, і переможцями стають ті, хто не відкладає дію. Жінки, які запускають власні справи сьогодні, формують нові правила гри у світі диджитал-підприємництва.

Саме тому "Від ідеї до дії" зосереджений на практиці: ти одразу отримаєш інструменти для роботи, спробуєш їх на власному проєкті та отримаєш фідбек від менторів-практиків.

Для кого цей курс

Курс "Від ідеї до дії" створений для жінок, які носять у собі ідею, але поки що не знають, як її оформити у бізнес-план. Це практична програма для тих, хто мріє запустити власну справу в онлайні, та постійно губиться серед порад і нескінченних "з чого почати". Курс стане підтримкою й для підприємиць, які вже мають свій проєкт, але прагнуть масштабування, нових інструментів та зв’язків. Це простір для тих, хто хоче не лише здобути знання, а й застосувати їх на практиці — одразу у власному бізнесі.

Програма курсу

Навчання вибудуване як подорож крізь ключові етапи створення бізнесу. Спершу учасниці занурюються у роботу над продуктом: структурують ідею, знаходять її цінність і перетворюють думки на бізнес-план. Далі настає час дослідження ринку — розуміння, хто насправді чекає на цей продукт і як зробити його потрібним. Коли основа вже є, приходить черга продажів і перших клієнтів, а за ними — масштабування, яке відкриває двері до нового рівня розвитку. У фінансовому блоці жінки вчаться будувати бізнес-модель і прогнозувати доходи, а завершальна частина — операційні процеси — допомагає вибудувати внутрішню систему, щоб бізнес працював як злагоджений механізм. Кульмінацією стане Pitch Day, де кожна учасниця презентує свій проєкт перед експертами та матиме шанс на нові можливості. Найкращі проєкти отримають цінні подарунки від HUAWEI та нові можливості для розвитку.

❗️Варто пам’ятати — курс доступний тільки тим, хто долучається до освітньої програми Women in Tech 2025. Це базова платформа, яка забезпечує доступ до знань, ком’юніті та менторської підтримки.

Часу майже не залишилось. Форма заявки буде відкрита лише до 14 вересня включно. Вже 16 вересня стартує навчання, яке може змінити твою бізнес-реальність.

Не дозволяй своїй ідеї залишитися лише мрією. Настав час перетворити її на дію.