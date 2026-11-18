Міністерство економіки та довкілля розширило перелік української промислової техніки й обладнання, за придбання яких держава компенсує 15% вартості без ПДВ. До списку додали 748 нових позицій від 17 виробників. Загалом він налічує 1057 найменувань продукції 34 українських підприємств.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Програма передбачає відшкодування 15% вартості придбаної техніки та обладнання українського виробництва без урахування ПДВ. Її мета - стимулювати попит на продукцію вітчизняних машинобудівних підприємств і допомогти бізнесу модернізувати виробничі потужності.

За словами заступника міністра економіки та довкілля Віталія Кіндратіва, розширення переліку дає підприємствам більше можливостей для вибору обладнання з державною підтримкою. Водночас українські виробники отримують додатковий потенціал для залучення замовлень.

Яке обладнання додали до програми

Серед нових позицій - обладнання для енергетики, транспорту, промислового виробництва та пакування. Зокрема, до переліку включили:

когенераційні установки та теплообмінники;

автомобільну техніку;

ліфти та залізничні вагони;

електротехнічне обладнання;

парові та водогрійні котли;

фарбувальні камери;

пакувальне обладнання.

До програми долучилися 17 нових виробників, серед яких ТДВ "Дизельмаш-КГУ", ТОВ "Оріон.Груп", ТОВ "Д Лайт", ТОВ "Завод Євроформат", ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", ТОВ "Укрелектроапарат", ПрАТ "Уманський завод Мегомметр", ТОВ "Атон сервіс" та ТОВ "Завод пакувального обладнання "Термо-Пак".

Перелік сформували за результатами розгляду заявок підприємств і перевірки рівня локалізації виробництва. Станом на 11 листопада Мінекономіки опрацювало 19 заявок із відповідними документами від виробників.

Хто може отримати компенсацію 15%

Участь у програмі доступна юридичним особам, фізичним особам — підприємцям і комунальним підприємствам, які відповідають визначеним вимогам.

Основні умови отримання компенсації:

обладнання має бути вироблене в Україні;

рівень локалізації виробництва повинен перевищувати 40%;

продукція має входити до затвердженого Мінекономіки переліку;

компенсація становить 15% вартості придбання без ПДВ.

Щоб скористатися державною підтримкою, покупцеві потрібно придбати обладнання з офіційного переліку та подати заявку через один з уповноважених банків.

Станом на 13 листопада до програми приєдналися 16 фінансових установ: ВСТ Банк, ПроКредит Банк, ОТП Банк, Піреус Банк МКБ, Укргазбанк, Акцент-Банк, Радабанк, МТБ Банк, Банк Кредит Дніпро, Кредивест Банк, Таскомбанк, банк "Південний", Комінбанк, Сенс Банк, Полтава-Банк і Райффайзен Банк.

Виплати здійснюють коштом державного бюджету відповідно до затвердженого порядку. Оновлений перелік обладнання Мінекономіки оприлюднить на офіційному сайті та передасть уповноваженим банкам.

Нагадаємо, у серпні Мінекономіки виплатило 12 млн грн підвищеної 40% компенсації агровиробникам із прифронтових регіонів за придбання вітчизняної техніки та обладнання. Кошти вже перераховані на рахунки фермерів через уповноважені банки.