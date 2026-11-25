"Укрнафта" визначила основні напрямки закупівель на 2027 рік. Вони охоплюють збільшення видобутку нафти, інженерний захист виробничих об'єктів, оновлення обладнання та розвиток мережі АЗК.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Захист виробничих об'єктів і АЗК

У 2027 році компанія планує облаштувати захисні конструкції на виробничих об'єктах і встановити десятки модульних укриттів на автозаправках.

За словами голови правління "Укрнафти" Богдана Кукури, на АЗК компанії у Києві та області вже встановили перші бетонні укриття.

"Такі конструкції довели свою ефективність у прифронтових регіонах. У 2027 році плануємо спорудити захисні конструкції "під ключ" на 17 виробничих об’єктах і встановити 58 модульних укриттів на АЗК", — зазначив він.

Закупівлі для видобутку

Для збільшення видобутку у 2027 році "Укрнафта" планує пробурити 15 нових свердловин і провести 32 операції з гідророзриву пласта.

Для цього компанія планує закупити понад 8,8 тис. тонн трубної продукції, 40 установок електровідцентрових насосів і 296 штангових свердловинних насосів.

Для виробничих сервісів передбачено закупівлю 17 верстатів із числовим програмним керуванням та обладнання для капітального ремонту свердловин.

На розвиток мережі АЗК компанія планує спрямувати закупівлі 50 бензовозів і будівельно-монтажні роботи на 20 станціях.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" створює власний хаб для перевірки та підготовки бурильних труб. Компанія планує ремонтувати використані труби й повертати їх у роботу, щоб менше залежати від зовнішніх підрядників.