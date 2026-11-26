Виробництво кролятини на Черкащині, центри дитячої реабілітації, будівельна компанія та приватний ліцей у Броварах. Це різні бізнеси, якими керують жінки. Історії підприємиць, які зібрало Dіlo, демонструють як вони попри всі виклики сьогодення модернізують, масштабують та розвивають свою справу. Як їм у цьому допомагає Ощадбанк?

"Жінки сьогодні відіграють дедалі більшу роль у підприємництві. За кожною з них стоїть конкретний бізнес, який потребує розвитку, знань та якісного банківського сервісу. Ми об’єднуємо зусилля з міжнародними партнерами, щоб розширити доступ підприємиць до фінансування, а також сприяти розвитку їхніх бізнесових і цифрових компетенцій", – зазначає Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ, під час презентації ініціативи "Жіноча справа".

Від збиткового підприємства до модернізації виробництва

Людмила Гдичинська разом із чоловіком розвиває сімейний бізнес на Черкащині. ТОВ "Ферма Кролікофф", власницею та керівницею якого є Людмила, займається вирощуванням кролів на м'ясо та працює у вертикально інтегрованому циклі з партнерським підприємством щодо забою та переробки ТОВ "Кролікоф плюс", власником якого є її чоловік. Обидві компанії забезпечують стабільною роботою 135 фахівців у сільській місцевості.

Подружжя придбало ці підприємства приблизно два з половиною роки тому. Попри 15 років роботи воно було збитковим. Новим власникам потрібно було модернізувати виробництво та зробити його прибутковим, але власних коштів бракувало.

Людмила Гдичинська. Фото надане пресслужбою банку

Першим інструментом стала державна грантова програма для переробних підприємств, оператором якої виступив Ощад. Із можливих 8 млн грн підприємці вирішили почати з 1,8 млн грн.

"Одразу ми не ризикнули взяти більше. Зараз, думаю, наважились би. Але навіть ці гроші нам дуже допомогли", – говорить Людмила.

На підприємстві працювало близько 60 людей. Після отримання гранту створили ще п’ять робочих місць.

Згодом підприємці знову ж таки через Ощадбанк залучили кошти за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для розширення сонячної електростанції, потужностей першої черги якої вже не вистачало. Це підтримало їхній розвиток і збільшило енергонезалежність.

Соціальна місія, яка стала масштабним бізнесом

У 2022 році Катерина Левицька створила центр реабілітації дітей з інвалідністю. Після початку повномасштабної війни потреба дітей у спеціалізованій допомозі залишилась, а частина київських закладів припинила роботу.

Перший її центр відкрився в липні 2022 року. Для його оснащення підприємиця отримала в Ощадбанку 250 тис. грн за програмою "Власна справа". Грантові кошти спрямували на придбання тренажерів та іншого обладнання.

Катерина Левицька (ліворуч). Фото надане пресслужбою банку

"250 тисяч гривень – відносно невелика сума порівняно з масштабами нашого підприємства, але на старті вона відіграла дуже важливу роль", – розповідає Катерина.

Сьогодні бізнес має два центри, понад 40 кабінетів і близько 100 працівників. Щодня реабілітацію проходять 200 дітей. Центри співпрацюють із НСЗУ, державними структурами та благодійними організаціями.

Жіноче керівництво в чоловічій галузі

Ганна Проценко очолює ТОВ "ТПК-ЦЕНТР" у Білій Церкві. Компанія понад 30 років працює на будівельному ринку, має власне виробництво та торговельну мережу по Україні. До топменеджменту також входять комерційна та фінансова директорки.

Співпраця з Ощадбанком розпочалась у 2022 році. Спочатку компанія залучала кошти для підтримки оборотного капіталу, згодом – інвестиційне фінансування за участю грантових програм і "Доступних кредитів 5-7-9%". Наступний напрям – енергонезалежність.

Ганна Проценко очолює "ТПК-ЦЕНТР". Колаж наданий пресслужбою банку

Потреба в оборотних коштах залишається актуальною. Компанія імпортує метал за повною передоплатою, тоді як українські замовники часто розраховуються після отримання продукції. Різниця в термінах платежів потребує додаткових фінансових ресурсів.

Ганна також відзначає роль банківського партнерства у формуванні довіри інших організацій. Під час оцінювання компанії USAID одним із критеріїв стала співпраця з Ощадбанком.

"Якщо в тебе повірив Ощад, тобі повірять і всі інші", – говорить Ганна Проценко.

Від освітніх курсів до повноцінного ліцею

Олеся Таран заснувала ліцей "PROСВІТА" у Броварах. Під час пандемії вона побачила проблеми з якістю навчання дітей і почала допомагати їм надолужувати освітні прогалини. Спочатку це були навчальні курси, згодом команда вирішила відкрити повноцінний ліцей для учнів 9-11 класів.

Для цього потрібно було облаштувати приміщення, придбати обладнання та створити безпечні умови. Олеся залучила державний грант, а згодом – інвестиційний кредит Ощадбанку. Кошти спрямували на ремонт приміщення й укриття, придбання обладнання. Укриття облаштували так, щоб навчання могло тривати під час повітряних тривог.

Олеся Таран (праворуч). Фото надане пресслужбою банку

Фінансування як інструмент розвитку

За розвитком цих підприємств стоять нові робочі місця, податки, доступність соціальних послуг, розвиток освіти та стійкість українського виробництва. Ці чотири історії демонструють різні фінансові потреби бізнесу. Для одних вирішальним стає перший грант на обладнання та запуск діяльності, для інших – інвестиційний кредит на модернізацію або кошти для підтримки оборотного капіталу. Тому Ощадбанк пропонує різні інструменти – від державних грантових програм і пільгового кредитування до інвестиційних позик. Це дає змогу підбирати фінансування відповідно до потреб бізнесу.

Нещодавно банк спільно з державними органами та міжнародними партнерами презентував нову національну ініціативу "Жіноча справа". Вона об’єднує фінансові й нефінансові інструменти для жінок, які планують започаткувати бізнес, розвивають власну справу або готуються до масштабування. Це власні програми Ощадбанку, сім державних програм і можливості п’яти міжнародних партнерів, зокрема FinanceHer та Prosper Global. Учасницями можуть стати жінки-ФОП, власниці бізнесу та сімейних підприємств, юридичні особи з мажоритарною жіночою участю, а також майбутні підприємиці. Фінансування передбачено в обсязі до 5 млн грн для стартапів і придбання франшиз та до 10 млн грн для інвестиційних проєктів в агросекторі. Окремі програми пропонують знижені ставки, спрощені вимоги до застави та кредитні канікули до шести місяців.

АТ "Ощадбанк". Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011. Дата запису в Державному реєстрі банків – 05.08.2021. Умови кредитування, зокрема процентна ставка, строк, сума фінансування та можливість отримання пільгового періоду, визначаються залежно від обраної програми й результатів оцінки позичальника. Детальна інформація – на офіційному сайті Ощадбанку.