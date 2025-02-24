Від початку 2025 року 856 українців отримали кредити на житло на 1,5 млрд гривень

У 2025 році 856 українських родин отримали кредити на власне житло на загальну суму півтора мільярда гривень за програмою доступної іпотеки "єОселя". Тільки за минулий тиждень — 108 кредитів на суму у 197 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Програма єОселя має вигідні умови для всіх українців, які бажають покращити умови житла. Пільгова ставка у 3% продовжує діяти для таких категорій громадян, як військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%", — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Хто отримав кредити?

Кредити під 3% минулого тижня отримали:

45 військовослужбовців та силовиків;

3 медики;

5 педагогів;

2 науковці.

Кредити під 7% отримали:

43 українці без власного житла;

9 осіб зі статусом ВПО;

1 ветеран.

Де найбільше видано кредитів на житло?

Найбільше кредитів минулого тижня видано у:

Київській області — 38;

місті Києві — 26;

Вінницькій — 6;

Львівській — 6;

Івано-Франківській, Одеській, Хмельницькій областях — по 4.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 53 українця, з них на стадії будівництва — 19 об’єктів, також 55 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Що таке програма "єОселя"?

Програма державної підтримки "єОселя" стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" та інші.

Нагадаємо, у січні завдяки програмі “єОселя” продажі житла зросли, і майже 15 тисяч родин вже отримали пільгові кредити. На сьогодні частка кредитування нерухомості від девелоперів досягає 40%, що є значно вищим показником порівняно з довоєнним періодом.