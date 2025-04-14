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Від початку 2025 року підприємці отримали пільгових кредитів на 23,8 млрд грн
З початку 2025 року бізнес отримав 7 325 пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 23,8 млрд гривень. Із цієї суми, майже чверть — 5,6 мільярдів гривень — отримали регіони, які знаходяться в зонах високого воєнного ризику.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
З моменту запуску програми у лютому 2020 року український бізнес залучив близько 112 тисяч кредитів на загальну суму 390 мільярдів гривень.
"У 2025 році програма «Доступні кредити 5-7-9%» суттєво наростила темпи: середньомісячний обсяг кредитування зріс більш ніж на чверть порівняно з показниками попередніх років, а в регіонах із високим воєнним ризиком — вдвічі", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Найбільше пільгових кредитів за програмою видали у Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.
У топ-10 регіонів за обсягом кредитування від старту програми увійшли:
- місто Київ — 39,4 млрд грн;
- Львівська область — 31,7 млрд грн;
- Дніпропетровська область — 29,3 млрд грн;
- Київська область — 25,7 млрд грн;
- Одеська область — 25,4 млрд грн;
- Харківська область — 25,2 млрд грн;
- Вінницька область — 21,6 млрд грн;
- Полтавська область — 18 млрд грн;
- Черкаська область — 16 млрд грн;
- Чернігівська область — 16 млрд грн.
Найчастіше кредити беруть підприємства, які працюють у переробній промисловості, сільському господарстві, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
Нагадаємо, з початку 2025 року в зонах воєнного ризику бізнес отримав кредитів на понад 5 млрд грн. Українські підприємці демонструють високу мотивацію: вони не чекають "кращих часів", а вже зараз інвестують у бізнес, навіть у найжорсткіших умовах.