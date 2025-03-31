Від початку року українці отримали кредити на власне житло на понад 2,4 млрд грн

У 2025 році 1 345 українських родин отримали кредити на власне житло на загальну суму понад 2,4 млрд грн за програмою доступної іпотеки "єОселя". Всього за весь час дії програми 16 185 громадян отримали кредити на понад 26,5 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"Найбільшим попитом програма користується серед військовослужбовців та правоохоронців. Зокрема, для цієї категорії громадян, а також для медиків, педагогів, науковців та членів їхніх сімей діє пільгова ставка у 3%. Для інших громадян без житла, зокрема й учасників бойових дій, ветеранів та ВПО ставка іпотеки становить 7%", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За даними Мінекономіки, за минулий тиждень українці отримали 60 кредитів на 106 млн грн.

Кредити під 3% отримали:

25 військовослужбовців та силовиків;

1 медик;

2 педагоги.

Кредити під 7% отримали:

24 українці без власного житла;

7 осіб, які мають статус ВПО;

1 ветеран.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 39 українців, з них на стадії будівництва — 14 об’єктів, також 21 кредиті видано на житло на вторинному ринку.

Що таке програма "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" та інші.

Нагадаємо, у січні завдяки програмі “єОселя” продажі житла зросли, і майже 15 тисяч родин вже отримали пільгові кредити. На сьогодні частка кредитування нерухомості від девелоперів досягає 40%, що є значно вищим показником порівняно з довоєнним періодом.