Ветеранське підприємництво в Україні охоплює різні напрями – від локального ритейлу та франчайзингу до капіталомістких промислових і оборонних виробництв.

Як пише Dilo, про бізнес-моделі таких компаній розповідає видання АрміяInform на прикладі п'яти проєктів із різних регіонів України.

У матеріалі йдеться, що компанія Anvil розпочинала роботу з майстерні на вісім працівників, де за два тижні збирали 200 дронів. Нині виробничі потужності підприємства дозволяють випускати до 40 тис. безпілотників на місяць. Асортимент охоплює дрони з радіокеруванням, оптоволоконним, цифровим і Starlink-зв'язком, перехоплювачі "Шахедів", важкі бомбери та логістичні БпЛА. Власник Anvil Володимир Волинчук наголосив, що бізнес-модель компанії ґрунтується на швидкому переході від запиту з фронту до серійного виробництва завдяки безпосередній взаємодії демобілізованих фахівців із військовими підрозділами.

Anvil розпочинала роботу з майстерні на вісім працівників. Фото надане компанією

"Для мене важливо, щоб компанія залишалася гнучкою інженерною структурою, здатною масштабуватися без втрати якості та вчасно закривати потреби армії у складних технологічних рішеннях на кшталт оптоволокна чи перехоплювачів", – додав Волинчук.

На сайті компанії зазначається, що вона залучає до роботи ветеранів, зокрема бійців, списаних за станом здоров'я (із понад 15 підрозділів Сил оборони). Операційним директором Anvil є ветеран Іван Дубков.

Автори статті пишуть, що у цивільних секторах ветерани також налагоджують системні бізнес-процеси та спільні канали збуту.

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Нагадаємо, Dilo цьогоріч запустило спецпроєкт "Ветеранська економіка", в якому редакція дослідила практики найбільших українських роботодавців і сформувала список компаній, які системно працюють із ветеранами.