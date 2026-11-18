За січень–жовтень 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України становила 3,6 трильйона гривень, зокрема у жовтні витратили 321,9 мільярда гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 432,5 мільярда гривень або на 13,7%, тоді як доходи загального фонду за десять місяців перевищили 2,7 трильйона гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Понад 60,3% від усіх видатків загального фонду за десять місяців спрямували на безпеку і оборону, що в грошовому вимірі становить 2,17 трильйона гривень, включно зі 162,2 мільярда гривень у жовтні.

Структура видатків за економічною класифікацією

Нижче наведено найбільші статті витрат за підсумками десяти місяців.

Оплата праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями — 1 331,7 мільярда гривень або 37% усіх видатків (у жовтні — 94,2 мільярда гривень), що на 69 мільярдів гривень або 5,5% більше за торішній показник.

Соціальне забезпечення — 592,7 мільярда гривень або 16,5% видатків (у жовтні — 57 мільярдів гривень) на виплату пенсій, субсидій, пільг і допомог, зростання за рік становило 68,3 мільярда гривень чи 13%.

Субсидії та поточні трансферти підприємствам і організаціям — 514 мільярдів гривень або 14,3% витрат (у жовтні — 30,9 мільярда гривень), зокрема для закупівель для ЗСУ, Держспецтрансслужби, роботи Національної установи розвитку та медичних програм, що на 129,7 мільярда гривень або 33,7% перевищує рівень минулого року.

Оплата використання товарів і послуг — 506,5 мільярда гривень або 14,1% видатків (у жовтні — 70,3 мільярда гривень), включно з придбанням військової техніки, озброєння, боєприпасів, екіпірування та фінансуванням медичних гарантій через НСЗУ, що на 48,4 мільярда гривень або 10,6% більше, ніж торік.

Обслуговування державного боргу — 305,8 мільярда гривень або 8,5% усіх видатків (у жовтні — 30,1 мільярда гривень), річне зростання сягнуло 26 мільярдів гривень чи 9,3%.

Трансферти місцевим бюджетам — 244,2 мільярда гривень або 6,8% витрат (у жовтні — 21,9 мільярда гривень), що на 88 мільярдів гривень або на 56,3% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видатки фонду держбюджету сягнули 3,28 трлн грн за дев'ять місяців. За підсумками січня–вересня 2026 року касові витрати загального фонду перевищили минулорічний показник за аналогічний період на 457,5 мільярда гривень або на 16,2%, причому у вересні було витрачено 303,5 мільярда гривень.