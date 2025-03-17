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Відключення світла повертаються: який графік на 17 березня
У понеділок, 17 березня, в Україні діятимуть обмеження потужності електроенергії для промислових споживачів та бізнесу.Вони будуть застосовані з 06:00 до 20:00. Відключати населення поки не планують.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Який графік та причина обмежень
"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 17 березня будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Час застосування обмежень з 06:00 до 20:00.
Водночас відключення побутових споживачів не прогнозується.
В "Укренерго" називають причиною запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.
При цьому в компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тож закликають громадян стежити за повідомленнями від обленерго.
Нагадаємо, що в лютому через масовані удари РФ по енергоструктурі України, "Укренерго" знов було змушене запроваджувати відключення світла. Вони тривали до початку березня.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 березня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях.