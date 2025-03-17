Відключення світла повертаються: який графік на 17 березня

У понеділок, 17 березня, в Україні діятимуть обмеження потужності електроенергії для промислових споживачів та бізнесу.Вони будуть застосовані з 06:00 до 20:00. Відключати населення поки не планують.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Який графік та причина обмежень

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 17 березня будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Час застосування обмежень з 06:00 до 20:00.

Водночас відключення побутових споживачів не прогнозується.

В "Укренерго" називають причиною запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

При цьому в компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тож закликають громадян стежити за повідомленнями від обленерго.

Нагадаємо, що в лютому через масовані удари РФ по енергоструктурі України, "Укренерго" знов було змушене запроваджувати відключення світла. Вони тривали до початку березня.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 березня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях.