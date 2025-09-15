Відкрито набір українських стартапів для участі у Web Summit 2025 у Лісабоні

Український фонд стартапів оголосив набір до делегації, яка представить Україну на Web Summit Lisbon 2025 — одній із найвпливовіших технологічних конференцій світу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Цього року 15 українських стартапів отримають можливість долучитися до глобальної події.

Хто може подати заявку:

стартапи, засновані менш ніж 6 років тому, на стадії Seed або Series A;

компанії з клієнтами, traction та залученими інвестиціями;

ті, що мають унікальний software-, hardware-продукт або R&D-розробку;

стартапи, зареєстровані та діючі в Україні, з українським позиціонуванням;

команди, готові самостійно покрити витрати на дорогу та проживання.

Дедлайн подачі заявок — 26 вересня 2025 року (включно).

Організатори української делегації: Український фонд стартапів спільно з Plug and Play у межах консорціуму Seeds of Bravery за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та проєкту GIZ DT4SME, що виконується на замовлення уряду Німеччини (BMZ).

Додамо, попри повномасштабну війну та відтік іноземних інвесторів з української IT-галузі, вітчизняні стартапи у сфері штучного інтелекту з 2022 року змогли залучити понад $20 млн інвестицій. Деякі з цих компаній з’явилися лише рік тому, а винахід однієї з них навіть потрапив до списку найкращих за версією журналу TIME.