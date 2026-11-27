Міністерство оборони України планує оновити близько 100 стандартів для пального, мастил і спеціальних рідин. Нові вимоги мають відповідати стандартам НАТО, ЄС та країн-партнерів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Чому вирішили змінити стандарти

Частина вимог до пально-мастильних матеріалів (ПММ), які використовують в Україні, базується на стандартах, розроблених ще до 1992 року. Через скасування застарілих міждержавних норм виникла потреба розробити нові правила.

"Більшість стандартів для пального й мастил, якими ми послуговуємось зараз, розробили ще до 1992 року. Ми поступово переходимо на сучасні європейські стандарти, стандарти НАТО та країн-партнерів", — повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

Оновлення має визначити єдині вимоги до якості нафтопродуктів, їх закупівлі, зберігання та перевірки. Також це важливо для обслуговування військової техніки, яку Україна отримує від партнерів або закуповує.

Що саме переглянуть

Робоча група опрацює близько 100 нормативних документів. Зокрема, вона:

проаналізує чинні стандарти та технічні вимоги;

перегляне перелік марок пального і мастил та визначить умови використання нових;

підготує пропозиції щодо нових національних і військових стандартів;

оновить вимоги до якості продукції та методів її випробування.

До роботи залучили представників Міноборони, Сил оборони, Командування Сил логістики ЗСУ, органів стандартизації, Агенції оборонних закупівель ДОТ, випробувальних установ та профільних організацій.

Після аналізу робоча група підготує пропозиції. Нові стандарти розроблятимуть і затверджуватимуть за встановленими процедурами.

Оновлені правила стосуватимуться не лише військових. Пально-мастильні матеріали належать до продукції подвійного використання, тому вимоги можуть застосовувати також державні установи та приватні підприємства.

Нагадаємо, через виявлення надмірного вмісту води в дизельному пальному, понад 55 тонн некондиційного пального на суму 2,23 млн грн не було допущено до постачання в ЗСУ за результатами лабораторних випробувань.