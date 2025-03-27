Відновлення агроземель: розміновані перші 1000 гектарів за програмою компенсацій

У рамках державної програми компенсацій з розмінування агроземель, у господарське використання повернули перші 1000 гектарів.

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Про це повідомив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний під час брифінгу, передає Укрінформ.

Про розмінування України

Посадовець наголосив, що минулого року вдалося повернути в господарське використання понад 35 тисяч гектарів землі. Це стосується як обстеження територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами, так і безпосереднього очищення угідь від мін, снарядів та уламків.

Хоча взимку, незважаючи на відсутність сильних морозів і снігопадів, темпи гуманітарного розмінування сповільнюються, у цей час активно перевіряли ділянки, очищені восени.

"Як результат - ми перетнули позначку в 1000 гектарів аграрних земель, розмінованих, очищених і повернутих в експлуатацію в межах програми компенсацій. Ці поля вже можна засівати, а восени – збирати врожай", - зазначив Безкаравайний.

Механізм фінансування

Програма дозволяє брати участь будь-яким аграріям, які працюють легально, сплачують податки та не мають зв’язків з Росією.

Заявки на розмінування подаються через Державний аграрний реєстр. Після подачі заявки проводиться верифікація ділянки для підтвердження її забруднення, а також визначається орієнтовна вартість розмінування.

Після цього "лот" виставляється на Prozorro, де приватні компанії, переважно українські, змагаються за контракт.

Кошти, виділені за програмою, зберігаються на спеціальному ескроу рахунку в банку, і не можуть бути використані ні аграрієм, ні компанією-переможцем до виконання робіт.

І лише після того, як роботу завершено, проінспектовано й надано сертифікат якості, який підтверджує, що ділянка безпечна, кошти з рахунку списуються на рахунок оператора протимінної діяльності.

Не всі аграрії повністю ознайомлені з програмою, що призводить до помилок в заявках. Верифікація заявок затримує виконання програми. Для зменшення помилок планується удосконалення програми та інформаційно-роз’яснювальна кампанія.

На фінансування програм з розмінування цього року виділено 2,5 млрд грн, що є важливим показником для міжнародної допомоги Ukraine Facility, наголосив Безкаравайний.

Про програму

Програма компенсації витрат на розмінування сільськогосподарських земель почала діяти у вересні минулого року. Держава покриває 100% вартості розмінування земель, які ще планують очистити, та 80% вартості робіт, проведених з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року.

За час дії програми було укладено 47 угод на розмінування понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Додамо, Міноборони працює над забезпеченням рівних можливостей у доступі до роботи у сфері протимінної діяльності. Понад третина фахівців протимінної діяльності в Україні складають жінки.