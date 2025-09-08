Відновлення села на Чернігівщині після окупації: які роботи вже виконані

Село Ягідне в Чернігівській області, яке пережило окупацію, активно відновлюється. На сьогодні вже відновлено 90% житлового фонду, ремонт проведено в 73 будинках та більшості інфраструктурних об’єктів.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Відбудова села на Чернігівщині

Село Ягідне бере участь у експериментальному проєкті комплексної відбудови. На сьогодні в населеному пункті відновлено 90% житлового фонду — відбудовано 73 будинки та інфраструктурні об’єкти. Триває капітальний ремонт приватних осель, а також будівництво чотирьох нових будинків з нуля.

Окрім житла, у межах проєкту реалізуються роботи з відновлення вулично-дорожньої мережі, зведення громадської будівлі з укриттям, будівництво бювету питної води та облаштування меморіалу.

Нагадаємо, капітальний ремонт трьох мостів у Чернігівському районі, розпочатий ще до повномасштабного вторгнення, нарешті завершено. Споруди через суходіл, зведені у 1967 році, до ремонту перебували у передаварійному стані.

Восени 2021 року під час робіт з ремонту збудували тимчасові об’їзди та демонтували старі конструкції. На початку 2022 року тривали забивання та випробування паль. Під час повномасштабного вторгнення ця частина Чернігівщини на місяць опинилась під окупацією, після чого мости ще три роки стояли недобудованими.