Відомий бізнесмен Олександр Колб розказав про секрети вдалого інвестування

Відомий український бізнесмен та інвестор, співзасновник синдикату приватних інвесторів Toloka.vc, засновник та гендиректор агенції діджитал-маркетингу Promodo, співзасновник харківського IT-кластеру Олександр Колб озвучив секрети вдалого інвестування.

Про це він розказав в інтерв’ю для Delo.ua в рамках спецпроєкту Smart Money.

Як правильно інвестувати: поради від Олександра Колба

По-перше, зазначає співрозмовник видання, для того, щоб інвестувати, повинні бути гроші.

"Не можна інвестувати всі вільні гроші, які у вас є. Варто визначити суму, яку ви хочете інвестувати. Зазвичай я раджу виділяти для інвестицій не більше 20-30% наявних у вас вільних коштів", — говорить Олександр Колб.

По-друге, потрібно визначитись зі строками та ліквідністю інвестицій.

"Одна справа — коли вам 20 років, і зовсім інша — коли вам 50 років. Є інвестиції, наприклад IT-стартапи, з терміном існування 5-7-10 років. Можливо, ваші плани не передбачають отримання прибутку через 10 років", — пояснює бізнесмен.

По-третє, потрібно правильно обрати формат інвестицій та активи, у які ви хочете інвестувати. Наприклад, інвестувати можна в стартапи, в нерухомість, в крипто-активи, військові облігації.

"В дружину і дітей теж можна інвестувати — це дуже правильно, бо коли у вас прикритий тил, сім’я забезпечена, то у вас лишається більше часу на розвиток. Наприклад, відпочинок сім'єю біля моря або поїздка в гори для мене також є інвестицією в мій ресурс", — наводить приклад інвестор.

Інвестувати можна в акції публічних компаній, наприклад, за допомогою Interactive Brokers (американська транснаціональна біржова брокерська фірма — Ред.).

Всі ці інструменти відрізняються ліквідністю, доходністю.

Не останнє питання — ризики. Кожен інструмент має свої характеристики. І, звичайно, потрібно пам’ятати про диверсифікацію портфеля.

"До прикладу, якщо згадувати про одну з моїх невдалих інвестицій, — це інвестиції в нерухомість Харкова. Зараз Харків — прифронтове місто. Якби я свого часу розумно підходив до інвестування в нерухомість, то, мабуть би, диверсифікував інвестиції за регіонами — інвестував не лише в Харкові, але і в Києві, за кордоном", — аналізує свій досвід Олександр Колб.

Диверсифікація — одне з головних правил інвестування. Не можна "складати всі яйця в один кошик".

І, звичайно, перед тим, як ви заходите в інвестицію, варто почитати книжки, дослідити тематику, сектор, куди ви хочете інвестувати, звернутися до консультантів, і невеличкими кроками починати інвестувати, переконаний співрозмовник Delo.ua.

Якщо ви хочете більше узнати про секрети вдалого інвестування від успішного бізнесмена та інвестора — читайте повну версію інтерв’ю Олександра Колба для Delo.ua.