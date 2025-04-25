Відомий бізнесмен Олександр Колб розказав, як правильно інвестувати, щоб не втрачати гроші

Відомий український бізнесмен та інвестор, співзасновник синдикату приватних інвесторів Toloka.vc, засновник та гендиректор агенції діджитал-маркетингу Promodo, співзасновник харківського IT-кластеру Олександр Колб озвучив правила успішного інвестування.

Про це він розказав в інтерв’ю для Delo.ua в рамках спецпроєкту Smart Money.

Правила успішного інвестування від Олександра Колба

Співрозмовник видання переконаний, що важливим правилом в інвестуванні є диверсифікація.

"Якщо ви схильні до ризику і хочете, наприклад, інвестувати в криптовалюту чи IT-стартапи, які відносяться до досить ризикованих інвестицій, і при цьому хочете диверсифікувати свій портфель, то інвестуйте, до прикладу, 30-40% вільних коштів у крипту і стартапи, а на 50-60% купіть військові облігації. Військові облігації зараз дають досить гарну дохідність з умовно низькими ризиками для інвестора", — радить інвестор.

Також він радить, як правильно інвестувати в стартапи.

"Є така думка, що із загальної кількості стартапів чи IT-проєктів виживають 5-10%. Умовно, 90% "вмирають". Але коли ви подивитесь, чому вони "вмирають", то побачите, що в цих компаніях не було бізнес-моделі, тестування маркетингу, досліджень, вивчення конкурентного середовища, тощо", — пояснює бізнесмен.

За його словами, багато людей створюють бізнесовий проєкт "для себе", вкладають туди всі ресурси, а потім часто виявляється, що цей продукт нікому не потрібен.

"Багато хто стає заручниками свого продукту, витрачаючи на його розробку по два-три роки. В більшості випадків це утопічно. Треба зробити мінімальний продукт, протестувати його і йти до кінцевого користувача за тестуванням, зворотнім зв'язком, збільшувати продажі. А процес покращення продукту не може займати 100% вашого часу, ви постійно повинні шукати шляхи для зростання", — радить Олександр Колб.

Також важливо — ще до старту проєкту визначитись, що ви робитимете, якщо не досягнете бажаних результатів.

"Я раджу робити це разом з партнерами: наперед визначитись, як будете вирішувати ваші взаємовідносини, як будете розходитись, кому і що належатиме, на яких ролях буде кожен із партнерів? Часто бізнес починають з друзями і знайомими. І це абсолютно нормально. Але важливо наперед домовитись про ролі і вклад кожного у спільну справу: це може бути фінансовий вклад, або вклад у вигляді свого часу, досвіду, експертизи. Пропишіть це на одному аркуші паперу", — ділиться досвідом бізнесмен.

За його словами, інвестувати потрібно постійно. Не існує правильного часу для інвестування.

"Моя порада: потрібно інвестувати маленькими сумами постійно, незалежно від того, де зараз знаходиться ринок — зверху чи внизу", — резюмує Олександр Колб.

Якщо ви хочете більше узнати про секрети вдалого інвестування від успішного бізнесмена та інвестора — читайте повну версію інтерв’ю Олександра Колба для Delo.ua.