Відомий інвестбанкір розказав, чи варто українцям вкладатись в криптовалюту

Врегулювання ринку криптоактивів, який де-факто існує в Україні, стане позитивним кроком на шляху створення легальних можливостей роботи з цим інструментом. Разом з тим, для більшості українців цей інструмент не підходить.

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Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко.

В чому проблема інвестування в криптовалюту

Основною проблемою інвестування в криптоактиви є висока волатильність і спекулятивність цих інструментів.

"Для більшості українців цей інструмент не підходить, бо згадана волатильність призводить до втрат. Можливо, певна категорія інвесторів може використовувати криптовалюти, зокрема, як інструмент платежу або зберігання коштів. Але більшості українців, у тому числі професійним інвесторам, я би не радив використовувати криптовалюти", – говорить професійний інвестор.

Наразі в Україні розробляється відповідне законодавство для врегулювання ринку криптоактивів. Але парадокс ситуації полягає в тому, зазначає Григорій Овчаренко, що криптовалюти від самого початку створювались як такі інструменти, які мають вийти з-під державного регулювання, що дає можливість швидкого, анонімного переказу і збереження коштів без оподаткування. Тож регулювання цих інструментів може зробити їх менш цікавими для потенційних інвесторів.

Нагадаємо, Григорій Овчаренко також розказав, у які активи можна вкладатись під час війни з мінімальним ризиком.

А ще він назвав книги, які варто прочитати кожному інвестору.

Про те, в які активи варто інвестувати в Україні під час війни, а в які – небажано, чи варто інвестувати за кордон, і що чекає вітчизняний ринок криптоактивів, – читайте в повній версії інтерв’ю з Григорієм Овчаренком.