Норвезька бюджетна авіакомпанія Norse Atlantic Airways 26 листопада призупинила всі заплановані на цей день рейси через критичні фінансові труднощі. Перевізник терміново шукає додаткове фінансування та веде переговори з потенційними інвесторами про поглинання компанії. Якщо знайти кошти не вдасться, керівництво має намір подати заяву про банкрутство.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Norse Atlantic ASA.

Рада директорів компанії продовжує розглядати можливості залучення короткострокового фінансування, необхідного для відновлення роботи.

Одним із варіантів порятунку авіаперевізника є його поглинання інвесторами, яке передбачатиме фінансову підтримку.

25 листопада керівництво Norse Atlantic також провело інформаційну зустріч із власниками старших забезпечених облігацій компанії на суму $52 млн із купонною ставкою 15% та строком обігу у 2026–2027 роках.

Що буде з рейсами Norse Atlantic

Авіакомпанія призупинила всі рейси, заплановані на 26 листопада, до з'ясування можливостей отримання фінансування.

Водночас перевізник не повідомив, коли саме зможе відновити польоти та чи виконуватимуться рейси в наступні дні.

У компанії попередили, що наразі немає жодних гарантій успішного завершення переговорів з інвесторами.

Якщо терміново залучити кошти не вдасться, рада директорів планує ініціювати процедуру банкрутства.

Norse Atlantic перепросила пасажирів за незручності, спричинені скасуванням рейсів, і пообіцяла оприлюднювати додаткову інформацію в міру розвитку ситуації.

Що відомо про Norse Atlantic Airways

Norse Atlantic Airways — норвезька авіакомпанія, яка спеціалізується на бюджетних далекомагістральних перельотах, чартерних рейсах і наданні літаків в оренду разом з екіпажами та технічним обслуговуванням.

Перевізник експлуатує флот із 12 літаків Boeing 787 Dreamliner.

Маршрутна мережа компанії охоплює напрямки в Європі, Північній Америці, Африці та Азії.

Нагадаємо, європейські авіаперевізники стикаються з фінансовими труднощами через зростання вартості пального та зниження попиту. Зокрема, британська авіакомпанія easyJet повідомила про падіння річного прибутку на 96% — до 24 млн фунтів стерлінгів. Через подорожчання авіапального перевізник також вирішив скоротити зимову програму на 700 тисяч пасажирських місць.