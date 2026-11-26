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Відомий європейський лоукостер скасував усі рейси через загрозу банкрутства
Норвезька бюджетна авіакомпанія Norse Atlantic Airways 26 листопада призупинила всі заплановані на цей день рейси через критичні фінансові труднощі. Перевізник терміново шукає додаткове фінансування та веде переговори з потенційними інвесторами про поглинання компанії. Якщо знайти кошти не вдасться, керівництво має намір подати заяву про банкрутство.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Norse Atlantic ASA.
Рада директорів компанії продовжує розглядати можливості залучення короткострокового фінансування, необхідного для відновлення роботи.
Одним із варіантів порятунку авіаперевізника є його поглинання інвесторами, яке передбачатиме фінансову підтримку.
25 листопада керівництво Norse Atlantic також провело інформаційну зустріч із власниками старших забезпечених облігацій компанії на суму $52 млн із купонною ставкою 15% та строком обігу у 2026–2027 роках.
Що буде з рейсами Norse Atlantic
Авіакомпанія призупинила всі рейси, заплановані на 26 листопада, до з'ясування можливостей отримання фінансування.
Водночас перевізник не повідомив, коли саме зможе відновити польоти та чи виконуватимуться рейси в наступні дні.
У компанії попередили, що наразі немає жодних гарантій успішного завершення переговорів з інвесторами.
Якщо терміново залучити кошти не вдасться, рада директорів планує ініціювати процедуру банкрутства.
Norse Atlantic перепросила пасажирів за незручності, спричинені скасуванням рейсів, і пообіцяла оприлюднювати додаткову інформацію в міру розвитку ситуації.
Що відомо про Norse Atlantic Airways
Norse Atlantic Airways — норвезька авіакомпанія, яка спеціалізується на бюджетних далекомагістральних перельотах, чартерних рейсах і наданні літаків в оренду разом з екіпажами та технічним обслуговуванням.
Перевізник експлуатує флот із 12 літаків Boeing 787 Dreamliner.
Маршрутна мережа компанії охоплює напрямки в Європі, Північній Америці, Африці та Азії.
Нагадаємо, європейські авіаперевізники стикаються з фінансовими труднощами через зростання вартості пального та зниження попиту. Зокрема, британська авіакомпанія easyJet повідомила про падіння річного прибутку на 96% — до 24 млн фунтів стерлінгів. Через подорожчання авіапального перевізник також вирішив скоротити зимову програму на 700 тисяч пасажирських місць.