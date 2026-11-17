Житомирська кондитерська фабрика “Житомирські ласощі” оголосила про зміну торгової марки — відтепер її продукція продаватиметься під новим брендом LASO. Оновлення назви в компанії пов’язують із планами виходу на зовнішні ринки.

Як пише Dilo, про це виробник повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

За даними компанії, підприємство веде свою історію з 1944 року, і під час ребрендингу збереже традиційну рецептуру та асортимент, оновивши лише назву для міжнародного позиціонування.

"Ми відкриваємо нову сторінку нашої історії, яка розпочалася ще у 1944 році. За новим ім'ям ТМ LASO — знайомі традиції, досвід поколінь, любов до своєї справи та бажання створювати солодощі, які об'єднують. Ми змінюємо ім'я, але не змінюємо того, що робить нас рідними для вас", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, в Україні майже 22 тисячі юридичних осіб володіють понад 71 тисячею чинних торговельних марок із понад 234 тисяч зареєстрованих у країні. Перші три сходинки за розміром портфелів брендів посіли виробники напоїв і солодощів — ПрАТ "Оболонь", ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" та ТОВ "ТБ "Конті", які сукупно мають понад 2 тисячі торговельних марок.