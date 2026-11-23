АТ “Українська біржа” (УБ) 23 листопада відновила торги, зупинені ще в липні 2024 року. Це стало можливим після перемоги в апеляційному суді у справі про збереження ліцензії, тож на фондовому ринку України знову працюють три активні біржі.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба біржі та агентство "Інтерфакс-Україна".

Як запустилися торги

На початковому етапі на майданчику торгують облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Перший після паузи у майже 2,5 року договір уклали між ТОВ "БТС Брокер" та ТОВ "КІНТО, Лтд".

Угоди проходять на власній торговельній платформі Phoenix, яку біржа розвиває з 2018 року. Вона дозволяє учасникам інтегрувати свої ІТ-системи через API за міжнародним протоколом FIX.

За словами голови правління УБ Артемія Єршова, біржа зберегла команду та зараз активно працює над поверненням брокерів.

Він зазначив, що попри тривалий простій, програмний продукт і послуги майданчика залишаються конкурентоспроможними, а підготовку до запуску провели у конструктивній співпраці з інфраструктурними партнерами та Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на чолі з Олексієм Семенюком.

Чому "Українська біржа" не працювала понад два роки

НКЦПФР анулювала ліцензію "Української біржі" 8 липня 2024 року через санкції проти її міноритарного акціонера — компанії Freedom Holding Corp. (частка 24,27%), бенефіціаром якої є підсанкційний бізнесмен Тимур Турлов.

УБ оскаржувала це рішення два роки й 1 липня 2026 року виграла апеляцію. Колегія суддів врахувала, що біржа повністю заблокувала можливість впливу підсанкційного акціонера на свою діяльність та управління через акції.

Наприкінці жовтня 2026 року біржа зареєструвала оновлені правила роботи в НКЦПФР, що дозволило підготуватися до відновлення торгів. Станом на серпень 2026 року Freedom Holding залишалася найбільшим акціонером УБ із часткою 24,3%. Голові правління Артемію Єршову належало 6,9% акцій біржі.

В Україні знову працюють три фондові біржі

Окрім "Української біржі", в Україні працюють ще два майданчики — Перша фондова торговельна система (ПФТС) та дніпровська біржа "Перспектива".

За даними НКЦПФР, за 10 місяців 2026 року загальний обсяг біржових торгів сягнув 1,22 трлн грн (71,1% припало на ПФТС, 28,9% — на "Перспективу").

Три чверті всіх угод на ринку — 914,83 млрд грн — забезпечили саме операції з ОВДП.

Нагадаємо, у вересні 2024 року "Українська біржа" оголосила про відновлення торгів після того, як апеляційний суд призупинив дію рішення НКЦПФР про анулювання її ліцензії. Однак фактично торги тоді так і не відновилися.