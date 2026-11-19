Конфлікт на Близькому Сході спричинив найбільші в історії збої у світовій торгівлі нафтою та газом. Через це до 2035 року глобальний попит на нафту може скоротитися більш ніж на 4%, якщо уряди прискорять перехід на електротранспорт та альтернативне паливо.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Світ втратив мільярди барелів нафти

Цього року енергоринки постраждали через блокування судноплавства в Ормузькій протоці, через яку зазвичай проходить п'ята частина світових поставок нафти та зрідженого газу.

За підрахунками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), конфлікт призвів до сукупних втрат 2,8 млрд барелів нафти та 60 млрд кубометрів газу з Перської затоки.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол заявив, що світ енергетики вже ніколи не буде таким, як до війни з Іраном.

Як уряди відреагують на енергетичну кризу

У "Світовому енергетичному прогнозі 2026" аналітики представили новий сценарій реагування (ARC). Він передбачає, що загрози енергобезпеці змусять країни швидше відмовлятися від імпортного викопного палива та впроваджувати енергоефективність.

У такому разі до 2035 року світовий попит на нафту впаде до 97 млн барелів на добу (проти понад 101 млн за поточним базовим сценарієм), а до 2050 року — до 85 млн барелів.

Лише масовий перехід на електромобілі здатний скоротити споживання нафти на понад 11 млн барелів щодня.

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати шукають шляхи для захисту свого нафтового експорту від геополітичних загроз. Країна розглядає можливість будівництва вже третього нафтопроводу, який дозволить транспортувати сировину в обхід стратегічно вразливої Ормузької протоки.