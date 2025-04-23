Війна показала, що нехтування вогнезахистом може коштувати надто дорого, — експерти німецької компанії з пожежної безпеки

З початком повномасштабної російської агресії проти України багато наших підприємств опинилися у надзвичайно складних умовах. Щоденні обстріли, знеструмлення, пошкодження інфраструктури перетворили питання безпеки з другорядного на першочергове. Особливо гостро постало питання протипожежного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Як можна суттєво зменшити наслідки не лише "цивільних" загорянь, але й пожеж, спричинених ворожими обстрілами — про це йдеться у спеціальному проєкті видання "Економічна правда", який привертає увагу до важливості системного підходу до захисту українських підприємств.

Ще до війни вогнезахист в Україні часто сприймався як формальність. Підприємства впроваджували протипожежні системи лише за умови перевірок або наявності зайвих коштів. Проте реалії воєнного часу докорінно змінили цю ситуацію. Без якісного захисту підприємства ризикують втратити не лише обладнання, але й життя працівників. Масштаби наслідків вражають: за офіційною статистикою ДСНС, лише за сім місяців 2024 року в Україні сталося понад 50 тисяч пожеж, загинуло 843 людини, постраждало понад тисячу…

У пошуках професійної експертизи журналісти видання звернулися до німецької компанії svt Products GmbH — світового лідера у сфері протипожежного захисту. Компанія має понад 50 років досвіду і працює з такими гігантами, як AIRBUS, Volkswagen AG, Siemens, Bombardier. В Україні вона добре відома завдяки 30-річній співпраці з атомними електростанціями.

Томас Копп, виконавчий директор svt Products GmbH

"У 1991 році наше партнерство з Україною почалося, коли ми зустріли локального партнера на профільній виставці. Ця зустріч заклала основу нашої успішної співпраці. Після отримання необхідних українських ліцензій ми подали заявку та отримали технічні умови та регламенти для роботи з атомними електростанціями. Перша поставка на Чорнобильську електростанцію відбулася в 1992 році. Це включало захист кабелю, сталевий захист і перегородки, які були спеціально розроблені відповідно до вимог і стандартів безпеки електростанції", – розповідає Томас Копп, виконавчий директор svt Products GmbH.

Компанія активно продовжує співпрацю з українськими партнерами, незважаючи на війну. Її рішення базуються на досвіді країн, які пережили воєнні загрози, терористичні атаки та природні катастрофи. Такий досвід особливо актуальний для України сьогодні. Продукти компанії встановлюються не лише на українських АЕС, а й на європейських інфраструктурних об’єктах, круїзних лайнерах, потягах, промислових підприємствах.

У спецпроєкті також наголошується на необхідності адаптації нормативно-правової бази України до умов воєнного стану. Крім того, треба оцінити реальний стан протипожежної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури. Для цього треба створити урядову комісію і провести аудит готовності протипожежних систем до надзвичайних ситуацій. Це дозволить виявити слабкі місця та ухвалити системні рішення. Пріоритетом мають стати не лише активні, а й пасивні системи безпеки.

Особливо небезпечно, коли підприємства розраховують лише на активні системи пожежогасіння, які залежать від електропостачання. У разі удару чи блекауту ці системи можуть не спрацювати. Пасивні ж системи, такі як вогнезахисні матеріали, двері, перегородки, не потребують енергії та залишаються ефективними навіть в умовах повного знеструмлення. Вони здатні стримати поширення вогню, зберегти будівлі та дати персоналу більше часу для евакуації.

"Головний урок, який винесла Україна за останні роки повномасштабної війни, – протипожежна безпека об’єктів критичної інфраструктури має базуватися насамперед на пасивних системах захисту. Неможливо передбачити, коли й куди влучить ракета. Але якщо необхідні критичні елементи об’єктів енергетики повністю покриті якісними вогнезахисними матеріалами, це кардинально зменшує розповсюдження вогню і, як наслідок, значно зменшує масштаби руйнувань. Ефективний пасивний захист дає змогу виграти час, зберегти обладнання, зменшити людські втрати та прискорити відновлення після атаки", – розповідають у svt Products GmbH.

Україна вже має позитивний досвід у цій сфері завдяки співпраці з svt Products GmbH. Тепер важливо масштабувати ці рішення на всі підприємства, особливо — критичної інфраструктури. Як наголошується експерти, для цього потрібно інвестувати в якісні сертифіковані системи, створені відповідно до стандартів ЄС. І що не менш важливо — співпрацювати з досвідченими компаніями, що мають необхідний склад, спеціалістів та значний досвід у застосуванні рішень для пасивного протипожежного захисту, сертифікованих відповідно до чинних Європейських норм.