Військові, ветерани та звільнені з російського полону можуть отримати до 3 000 грн на місяць на підготовку до вступу до цивільних установ вищої освіти за держпрограмою "Зимовий вступ", яка також передбачає компенсацію проживання у гуртожитку та щомісячну допомогу на базові потреби.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міноборони.

Хто може отримати грант

Програма передбачає підготовчі курси до вступної кампанії 2027 року. Навчання триває від трьох до шести місяців. Слухачі готуються до НМТ з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. На кожен предмет відводять щонайменше 90 годин. Навчатися можна очно або дистанційно.

Подати заяву можуть громадяни України, які мають повну загальну середню освіту або завершують її здобувати цього навчального року. Право на участь мають ветерани та звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року; військові, які мають письмовий дозвіл командування; громадяни, звільнені з російського полону, зокрема цивільні.

Для чинних військовослужбовців навчання не скасовує обов'язків служби. Дозвіл на нього командир надає після розгляду рапорту.

Яку допомогу передбачено

Грант на оплату нульового курсу становить до 3 000 грн за місяць. Його надають один раз за умови зарахування на денну форму навчання. Якщо сума гранту не покриває всю вартість курсу, різницю слухач сплачує самостійно.

Також передбачено компенсацію проживання в гуртожитку до 800 грн на місяць. Крім того, учасники, які не отримують інших виплат із держбюджету, можуть розраховувати на щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 328 грн.

Як подати заяву

У програмі беруть участь 94 заклади вищої освіти. Спочатку потрібно обрати університет із переліку на сайті Міністерства освіти і науки, а потім перевірити умови вступу на його сайті.

Електронну заяву подають через сайт університету. Мотиваційний лист і документи, що підтверджують право на пільги, надсилають на електронну адресу приймальної комісії.

Строки прийому документів визначають самі університети. Зарахування проводять не пізніше 1 грудня та/або 1 березня.

Що дає завершення курсу

Після виконання навчальної програми та успішного складання випускних іспитів слухач отримує 15 додаткових балів до конкурсного бала. Але вони діють за умови вступу того самого року до університету, де людина проходила підготовку, на спеціальність з особливою державною підтримкою.

Зарахування на перший курс відбувається на конкурсній основі за правилами вступної кампанії.

Нагадаємо, держава надає захисникам та захисницям України можливість здобути нову професію у сфері інформаційних технологій. Ветерани та військові можуть можуть отримати ваучер на навчання вартістю до 30 280 грн.