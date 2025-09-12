"Вікно для виробників ОВТ" стало зручнішим: кодифікацію інтегрували у портал держпослуг

Платформа "Вікно для виробників ОВТ" (озброєння та військова техніка) стала доступнішою й зручнішою для підприємств оборонно-промислового комплексу: сервіс кодифікації інтегровано до екосистеми порталу державних послуг та до можливостей кластеру Brave1 і платформи "Зброя", що спрощує доступ виробникам зброї та військової техніки до інструкцій, форм і подання заявок онлайн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство оборони.

Міністерство оборони повідомляє про оновлення онлайн-сервісу "Вікно для виробників ОВТ", який тепер має кілька зручних точок входу. Скористатися сервісом можна безпосередньо через сайт Міністерства оборони в розділі "Інноваційні проєкти" під вкладкою "Арсенал", а також через ресурси кластеру підтримки Defense Tech-розробок Brave1 і через портал державних послуг та можливостей для виробників зброї в Україні "Зброя".

Оновлений онлайн-ресурс пропонує виробникам покрокові алгоритми підготовки продукції до кодифікації та типові форми необхідних документів для завантаження. Окремо розміщені роз’яснення щодо кодифікації безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів, що робить процес більш прозорим і передбачуваним для інженерів і менеджерів підприємств ОПК.

Через платформу виробник може подати заявку на кодифікацію нового зразка озброєння безпосередньо на сайті, заповнивши електронну форму й додавши необхідні документи. Про статус розгляду документів заявник отримуватиме сповіщення на електронну пошту. Крім того, на платформі працює сервіс інформаційної підтримки: виробники можуть поставити питання щодо алгоритму кодифікації нових зразків ОВТ через відповідну форму на сайті.

Як додаткову можливість платформа надає подання заявок на проведення випробувань нових зразків озброєння та військової техніки на різних етапах створення в межах безкоштовної державної послуги "Залізний полігон".

Міністерство оборони наголошує, що робота над цифровими сервісами для партнерів оборонно-промислового комплексу триває: ціль оновлення — зменшити адміністративне навантаження на виробників, підвищити оперативність обробки запитів і забезпечити прозору процедуру кодифікації й випробувань.

