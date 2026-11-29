Американська компанія OpenAI подала зустрічний позов проти Apple, звинувативши технологічного гіганта у викраденні комерційних таємниць та тиску на постачальників обладнання. За твердженням розробника ChatGPT, Apple намагається перешкодити виходу конкурента на ринок споживчої електроніки зі штучним інтелектом.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Reuters.

OpenAI 27 листопада подала зустрічні позовні вимоги до федерального суду Каліфорнії. Компанія стверджує, що Apple отримала конфіденційну інформацію, повторно найнявши працівника, який протягом шести місяців працював в OpenAI.

За цей час він отримав доступ до інформації про новий електронний пристрій, а також планів розробки майбутніх апаратних продуктів компанії.

Крім того, OpenAI звинувачує Apple у тиску на постачальників обладнання, спрямованому на перешкоджання розробці конкурентних пристроїв зі штучним інтелектом.

Apple відкинула звинувачення в отриманні конфіденційної інформації та спробах обмежити конкуренцію. У компанії назвали зустрічний позов спробою відвернути увагу від суті первинного судового позову.

Судовий конфлікт Apple та OpenAI

У липні 2026 року Apple подала позов проти OpenAI та двох своїх колишніх працівників – Танга Тана та Чанга Лю. Компанія звинуватила їх у незаконному використанні комерційних таємниць для розвитку бізнесу OpenAI у сфері споживчої електроніки.

Тан пропрацював в Apple 24 роки та обіймав посаду віцепрезидента з дизайну iPhone та Apple Watch. Згодом він долучився до створення стартапу io Products, який OpenAI придбала у 2025 році.

OpenAI та колишні працівники Apple відкинули звинувачення, заявивши, що позов ґрунтується на несанкціонованому доступі Apple до особистих повідомлень Лю після його звільнення.

OpenAI звинувачує Apple у стеженні за працівниками

У зустрічному позові OpenAI також стверджує, що Apple заохочує працівників використовувати особисті пристрої та облікові записи для роботи, однак перешкоджає належному розмежуванню особистих і робочих даних після їхнього звільнення.

На думку OpenAI, це дозволяє Apple зберігати доступ до персональних пристроїв та облікових записів колишніх співробітників і контролювати їх після переходу до конкурентів.

За даними OpenAI, до компанії вже перейшли 400 колишніх працівників Apple. Розробник ChatGPT вважає, що судові позови мають на меті стримати подальший відтік кадрів до інших технологічних компаній.

Нагадаємо, 14 жовтня відбулося перше відкрите засідання суду у справі щодо ймовірного викрадення комерційних таємниць Apple. Тоді суд частково задовольнив вимогу виробника iPhone щодо прискореної передачі доказів з боку OpenAI та допиту колишніх співробітників.