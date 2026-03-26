Вінницький завод "Рошен" очолив рейтинг найприбутковіших молочних компаній

Прибуток компаній із топ-10 варіюється від 76,8 млн грн до 365,7 млн грн.
Прибуток компаній із топ-10 варіюється від 76,8 млн грн до 365,7 млн грн / Вікіпедія

ПрАТ "Вінницький молочний завод "Рошен", що входить до структури корпорації Roshen, за підсумками 2025 року стало найприбутковішим виробником молочної продукції в Україні.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро" з посиланням на дані аналітичного сервісу VKURSI Market BI.

До десятки лідерів галузі за прибутком увійшли також Кременчуцький міськмолокозавод, Яготинський маслозавод, комбінат "Придніпровський", "Галичина", Білоцерківська агропромислова група, "Террафуд", "Люстдорф", "Андрушівський маслосирзавод" і "Радивилівмолоко".

Прибуток компаній із топ-10 варіюється від 76,8 млн грн до 365,7 млн грн.

Більшість провідних гравців продемонстрували позитивну динаміку. Загалом 80% компаній зі списку наростили прибуток у 2025 році порівняно з попереднім роком. Водночас "Террафуд" скоротив показник на 19%, а Андрушівський маслосирзавод — на 3%.

Найбільш динамічне зростання зафіксував Кременчуцький міськмолокозавод, який збільшив прибуток із 4,8 млн грн у 2024 році до понад 328 млн грн у 2025-му. Суттєве покращення фінансових результатів також продемонструвала компанія "Люстдорф", яка вийшла з збитків і отримала понад 127 млн грн прибутку. Білоцерківська агропромислова група збільшила показник майже у 4,6 раза — до 160 млн грн.

Серед десяти найприбутковіших виробників три компанії входять до великих корпоративних груп — Danone, "Терра Фуд" та "Молочний альянс", що свідчить про значну роль великих холдингів у розвитку молочної галузі України.

Раніше повідомлялося, що у березні 2026 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається незначне зниження цін на тлі здешевлення молочної сировини та слабкого попиту. Водночас ціни на більшість товарів залишаються вищими порівняно з минулорічним періодом.

Автор:
Тетяна Гойденко