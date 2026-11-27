Уряд України шукає фінансові ресурси для підвищення мінімального грошового забезпечення військовослужбовців. Однак для реалізації такого рішення знадобляться десятки мільярдів гривень щомісяця.

Як пише Dilo, про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами глави уряду, Кабмін зацікавлений у збільшенні мінімального рівня виплат військовим, однак головним обмеженням залишається фінансування.

"Йдеться не про 100–200 млн, а про десятки мільярдів гривень щомісяця", — наголосив Корецький.

Від чого залежить розмір виплат військовим

Прем'єр також звернув увагу, що мінімальне грошове забезпечення не відображає загального рівня доходів військовослужбовців, оскільки до нього додаються надбавки та інші виплати.

Фактична сума залежить від характеру завдань, які виконує військовий, та місця проходження служби.

Зокрема, виплати відрізняються для військовослужбовців, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, та тих, хто виконує організаційні й адміністративні завдання в тилу.

Таким чином, середнє грошове забезпечення мобілізованих військових є суттєво вищим за мінімальний базовий рівень, зазначив прем'єр.

Чи підвищать грошове забезпечення військових

Корецький підтвердив, що уряд продовжує працювати над пошуком коштів для збільшення мінімальних виплат. Однак конкретних термінів такого підвищення та його можливого розміру він не назвав.

За словами прем'єра, перед ухваленням рішення необхідно оцінити його вплив на державні фінанси, адже додаткові витрати вимірюватимуться десятками мільярдів гривень щомісяця.

Нагадаємо, Міністерство оборони зобов’язало військові частини не припиняти виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців лише на підставі документів про впізнання тіла. Виплати мають тривати до набрання чинності рішенням суду про визнання військового безвісно відсутнім або до складання актового запису про смерть.