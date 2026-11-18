Українська важка промисловість зазнає значних втрат через систематичні російські удари по шахтах, металургійних підприємствах, енергетичній та транспортній інфраструктурі. Руйнування виробничих потужностей і перебої з електропостачанням змушують заводи скорочувати або зупиняти роботу. Частина шахт працює з обмеженим навантаженням, інвестиційні проєкти відкладаються, а тисячі працівників ризикують втратити роботу.

Як пише Dilo, про це йдеться у репортажі шведського видання Dagens Nyheter, журналісти якого побували у Кам’янському та Кривому Розі на Дніпропетровщині.

У матеріалі зазначається, що у Кам’янському сталь не виробляють від початку осені. Ворожі ракети та дрони пошкодили критично важливі ділянки комбінату, а відновлення лише однієї зруйнованої печі може коштувати десятки мільйонів доларів.

"Якщо ми втратимо працівників, гроші вже не матимуть значення. Тоді ми ніколи не зможемо відновити роботу заводів", – сказав у коментарі керівник підприємства Олександр Третьяков.

За даними DN, до повномасштабного вторгнення важка промисловість забезпечувала понад 10% ВВП України. Торік її частка скоротилася приблизно вдвічі, а станом на вересень 2026 року виробництво сталі в країні впало більш ніж на 80%.

Автори додають, що криза виходить за межі самих заводів. Майже половина 200-тисячного Кам’янського так чи інакше пов’язана з "Каметсталлю", а податкові надходження від комбінату формують значну частину міського бюджету.

Паралельно погіршується ситуація у гірничодобувному секторі, йдеться у репортажі. У Кривому Розі окремі шахти та кар’єри працюють щонайбільше на 50% потужності через енергетичну кризу, падіння попиту, проблеми з експортом і нестачу локомотивів після російських атак на залізницю.

"Промисловість радше мертва, ніж жива", – так описав ситуацію один із керівників шахти "Суха Балка".

У DN також наголошують на фактичному колапсі експортної логістики: чорноморські порти працюють із серйозними обмеженнями, а суходолом вивозити сталь і руду дедалі складніше через дефіцит локомотивів. У результаті металургійні та гірничодобувні підприємства змушені скорочувати виробництво саме тоді, коли для збереження конкурентоспроможності їм, навпаки, потрібно було б нарощувати обсяги.

Видання нагадує, що до війни Україна виробляла понад 21 млн тонн сталі на рік і входила до 15 найбільших виробників світу. Метал і руда у 2021 році забезпечували близько третини вартості товарного експорту країни. Тепер галузь, яка десятиліттями була однією з опор української економіки, фактично бореться за виживання.

Раніше українські компанії звернулися до уряду із проханням створити окрему програму підтримки промисловості за аналогією з енергетикою, а також тимчасово послабити торговельні обмеження для постачань до ЄС. Без відновлення виробництва, логістики та доступу до ринків Україна ризикує втратити не лише окремі заводи, а й цілі промислові міста, десятки тисяч робочих місць і значну частину економічної бази для повоєнної відбудови.

На початку листопада гірничо-металургійна група "Метінвест" заявила, що розраховує відновити виробничий потенціал "Запоріжсталі" та "Каметсталі", які зазнали значних пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Після відновлення компанія планує поступово нарощувати виробництво та повертати продукцію комбінатів на зовнішні ринки.