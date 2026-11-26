Японська компанія Japan Tobacco Inc. вивчає можливість купівлі британського виробника сигарет Imperial Brands Plc, оцінивши можливу угоду разом із фінансовими радниками. За даними обізнаних джерел, група з Токіо розглядає варіант залучення партнера для спільного поглинання Imperial Brands із подальшим розподілом активів британської компанії в різних регіонах світу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Після появи інформації про можливу угоду акції Imperial Brands зросли на 12%, а згодом торгувалися у плюсі на 7,2%, що відповідає ринковій капіталізації компанії у 24,4 мільярда фунтів стерлінгів (32 мільярди доларів).

Водночас переговори перебувають на ранній стадії, і немає гарантій, що Japan Tobacco, яка періодично вивчала варіанти угод навколо Imperial Brands протягом багатьох років, вирішить рухатися далі.

Передумови можливої угоди та ситуація на тютюновому ринку

Для Japan Tobacco та Imperial Brands така угода могла б об'єднати права на ключові бренди, оскільки японська група продає сигарети Winston у Європі та Азії, тоді як британський виробник реалізує Winston у США, а також володіє брендами ментолових сигарет Kool і паперу для самокруток Rizla.

Крім того, поглинання Imperial Brands стало б найбільшою угодою з купівлі публічної британської компанії за понад вісім років на тлі загального пожвавлення викупу активів у Великій Британії, обсяг яких цього року зріс приблизно втричі — до понад 110 мільярдів доларів.

Japan Tobacco, частка якої належить уряду Японії, активно розширюється за кордоном ще з 1999 року, коли придбала неамериканський тютюновий бізнес RJR Nabisco, у 2007 році купила британську Gallaher Group, а в 2024 році поглинула американського виробника дешевих сигарет Vector Group Ltd. за 2,4 мільярда доларів.

Водночас на тлі зниження попиту на традиційні сигарети та неодноразової відмови Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалити продажі електронних сигарет blu компанія Imperial Brands згортає цей напрям на американському ринку та зосереджується на пероральних бездимних альтернативах тютюну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виробник сигарет Winston і Davidoff скоротить до 4 600 працівників до 2030 року заради економії. Британська Imperial Brands оголосила про намір зменшити персонал на 16–18% від загальної кількості у 25 800 працівників станом на кінець 2025 року в межах посилення контролю над витратами.

Також раніше стало відомо, що Japan Tobacco втратила 8,6 мільярда доларів після захоплення її російського бізнесу за наказом Путіна. Корпорація зафіксувала списання, оголосила про скорочення дивідендів та деконсолідацію семи дочірніх компаній у РФ після передачі її російських активів під тимчасове управління.