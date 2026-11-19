Український оборонний кластер Brave1 підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine, яка представляє одного з ключових оборонних виробників Норвегії. Угода стала третім стратегічним партнерством у межах ініціативи Brave Prime.

Як пише Dilo, про це повідомили у пресслужбі Brave1.

Документ у Києві підписали операційна директорка Brave1 Ірина Заболотна та представники керівництва Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine Аслак Свердруп і Віталій Демчук.

Мета співпраці — поєднати багаторічний світовий промисловий досвід норвезького гіганта зі швидкістю та гнучкістю українських виробників, які адаптують продукти безпосередньо під запити фронту.

Співпраця охопить чотири ключові напрями:

аналіз інноваційних defense tech-рішень Kongsberg, актуальних для поточних оборонних потреб України;

випробування цих розробок у межах програми Test in Ukraine від Brave1;

пошук партнерів (матчмейкінг) між Kongsberg та українськими компаніями для інтеграції вітчизняних технологій і компонентів;

визначення перспективних сфер для спільних досліджень і розробок (R&D).

Kongsberg спеціалізується на оборонних, аерокосмічних і морських системах. Одним із найвідоміших продуктів компанії є зенітні ракетні комплекси NASAMS (виробляються спільно з американською Raytheon), які захищають українське небо з 2022 року.

Ініціативу Brave Prime запустили у червні 2026 року для інтеграції провідних світових оборонних корпорацій в українську екосистему defense tech та переходу до спільної роботи на рівні конкретних продуктів і технологій.

Нагадаємо, торік в Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє озброєння, зокрема зенітно-ракетні системи NASAMS. Ці системи вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів.