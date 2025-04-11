Виробники гарячої води отримуватимуть газ за зниженою ціною до жовтня: деталі

Кабмін продовжив дію постанови про покладання спеціальних обов'язків на ринку газу до 31 жовтня 2025 року. Це дозволить виробникам гарячої води й надалі закуповувати газ за пільговими цінами до початку опалювального сезону.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Про держрегулювання цін на газ для виробників гарячої води

Зазначається, що Кабінет міністрів продовжив дію постанови №812 про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 жовтня 2025 року включно.

Це рішення дозволить компанії "Нафтогаз Трейдинг" і надалі постачати газ теплопостачальним підприємствам, які забезпечують українців теплом та гарячою водою, за фіксованою ціною — 7420 гривень за тисячу кубометрів.

Завдяки цьому механізму газ надходитиме до теплокомуненерго у 1439 громадах по всій країні, але виключно на підконтрольних Україні територіях.

Раніше дія постанови мала завершитися 30 квітня, однак тепер її продовжено до 31 жовтня 2025 року включно.

Це дозволить уникнути різких коливань вартості комунальних послуг та гарантує стабільність під час майбутнього опалювального сезону.

Нагадаємо, 30 квітня завершується дія річних тарифів на газ, і багатьох споживачів цікавить, чи зміниться ціна на блакитне паливо. На ринку присутні дев’ять постачальників. Із них п'ять компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну – змінну ціну. Найнижчу ціну за газ населенню пропонує газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та "Тернопільгаз збут".

Додамо, у січні Кабмін скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.