Витрати на електроенергію в сучасних тепличних господарствах можуть становити до 50% собівартості готових овочів. Найбільше ресурсів споживають системи опалення, вентиляції та досвічування, особливо в холодну пору року. Через високу енергоємність виробництва аграрії шукають способи оптимізувати споживання ресурсів.

Як пише Dilo, про це інформує AgroTimes.

На що господарства витрачають найбільше електроенергії

Після запуску тепличного виробництва основним чинником формування операційних витрат стає споживання електроенергії. Її частка в собівартості готової продукції в окремих господарствах може досягати 50%.

Найбільш енергоємними процесами є:

опалення тепличних приміщень;

вентиляція та підтримання необхідного мікроклімату;

досвічування рослин для забезпечення їхнього росту.

Особливо відчутним енергетичне навантаження стає в холодний сезон, коли теплиці потребують додаткового обігріву та штучного освітлення.

Про вартість будівництва теплиць

Значних інвестицій потребує не лише експлуатація тепличних комплексів, а й саме їхнє будівництво.

У великих проєктах витрати на інженерне обладнання та системи автоматизації можуть становити до половини загального кошторису. Йдеться про технологічні рішення, необхідні для підтримання стабільних умов вирощування продукції та контролю виробничих процесів.

Висока частка енергетичних витрат безпосередньо впливає на економіку тепличного бізнесу та конкурентоспроможність виробників.

Як аграрії скорочують витрати

Щоб зменшити собівартість продукції, виробники намагаються оптимізувати енергоспоживання ще на етапі проєктування тепличних комплексів.

Зокрема, нові господарства часто будують поблизу джерел доступного тепла. Це дає змогу скоротити витрати на опалення та знизити залежність від дорогих енергоресурсів.

Також аграрії впроваджують енергоощадні технології, модернізують інженерні системи та автоматизують управління мікрокліматом.

Таким чином, ефективність використання енергії стає одним із ключових чинників рентабельності тепличного овочівництва. За високої частки енергоресурсів у собівартості навіть незначне скорочення їхнього споживання може мати суттєвий вплив на фінансові результати господарства.

Нагадаємо, в Україні різко зросли ціни на огірки через завершення обороту плівкових теплиць та скорочення пропозиції на ринку.