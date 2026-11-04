Вісім регіонів України отримали 26,5 млн грн субвенції на придбання будинків для переселенців

Держава спрямувала 26,5 млн грн на придбання 53 будинків для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Житло планують купити у 19 територіальних громадах восьми областей України. Йдеться про тимчасове проживання переселенців у сільській місцевості.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Кошти в межах першого траншу вже надійшли на рахунки обласних військових адміністрацій. Фінансування отримали Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Де придбають будинки для переселенців

За затвердженим урядом розподілом, житло планують придбати у 19 територіальних громадах, зокрема:

Волинська область — Вишнівська;

Дніпропетровська — Петриківська та Широківська;

Київська — Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька та Студениківська;

Кіровоградська — Світловодська;

Миколаївська — Арбузинська, Казанківська та Веселинівська;

Харківська — Близнюківська;

Чернівецька — Веренчанська.

Що буде в придбаних будинках

Для громад організують юридичний супровід під час купівлі нерухомості. Також за участю міжнародних і гуманітарних партнерів закуповують меблі та побутову техніку для облаштування житла.

"На етапі придбання будинків ми забезпечуємо громадам необхідний юридичний супровід", — зазначила заступниця міністра Тетяна Кірієнко.

Паралельно триває пошук інших будинків у сільській місцевості. До нього можуть долучатися Ради ВПО, громадські та благодійні організації й волонтери.

Нагадаємо, Україна та Банк розвитку Ради Європи планують до кінця листопада підписати угоду на €80 млн для фінансування житлових ваучерів переселенцям із тимчасово окупованих територій. Перші €40 млн очікують до кінця 2026 року.