Вітчизняне виробництво зброї забезпечує третину потреб армії – Шмигаль

Україна нарощує власне оборонне виробництво, що стає ключовим фактором зміцнення обороноздатності країни. У січні 2025 року виробництво безпілотників зросло в 10 разів порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Частка вітчизняних дронів у постачанні для армії наразі становить майже 100%.

Шмигаль також відзначив значний прогрес у виробництві іншого озброєння. Протягом 2023–2024 років випуск артилерії в Україні зріс утричі, бронетранспортерів — у п’ять разів, протитанкової зброї — у два рази, а виробництво боєприпасів збільшилося в 2,5 раза.

За оцінками уряду, нині український оборонно-промисловий комплекс забезпечує близько третини від загальної потреби армії.

"Завдання, яке ставить уряд перед собою, — це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Для того, щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї", — наголосив Шмигаль.

Також він додав, що Кабмін продовжує фінансувати зміцнення оборонного потенціалу країни. Зокрема, 21 лютого уряд ухвалив рішення про виділення 7,9 млрд грн на закупівлю безпілотників, які Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації спрямує на відповідні закупівлі.

Додамо, Міністерство оборони представило плани закупівель дронів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, а значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.