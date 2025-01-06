Витік соняшникової олії у Південний Буг: сума збитків сягає 45 млрд грн

Орієнтовна сума збитків унаслідок витоку олії в річку Південний Буг через російський обстріл Миколаєва наразі сягає 45 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.

Нагадаємо, У Миколаєві внаслідок падіння уламків дрона 28 грудня 2024 року було пошкоджено резервуар агропромислового підприємства, в якому зберігалась соняшникова олія. Через розгерметизацію частина олії потрапила у річку Південний Буг.

Зазначається, що унаслідок обстрілу РФ у річку витекло близько 1800 тонн соняшникової олії. Станом на 2 січня площа забруднення сягала 9000 кв. м, а товщина шару на деяких ділянках – 10 см.

"Фахівці Держекоінспекції провели відбір 13 проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. У деяких точках відбору проб вміст забруднюючих речовин по жирах та маслах становить 189,7 мг/дм³", - ідеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що фахівці ДСНС намагаються не допустити подальшого поширення забруднення.

"Також проводяться роботи зі збору олії, відбору проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. Уже зібрано близько 45 тонн рослинної олії з двох заток Бузького лиману", - розповіли у відомстві.

За попередніми розрахунками, орієнтовна сума збитків складає 45 млрд грн.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, у Миколаївській області з Південного Бугу відкачали вже 110 тонн олії, яка потрапила у річку через пошкодження російським безпілотником резервуару агропромислового підприємства.