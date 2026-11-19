Китайська технологічна компанія Lenovo відзвітувала про зростання виторгу у другому кварталі на 48% — до 30,2 мільярда доларів, що перевищило консенсус-прогноз шести аналітиків LSEG на рівні 27,6 мільярда доларів. Основним драйвером фінансових показників став високий попит на рішення для штучного інтелекту, зокрема сервери та обладнання для центрів обробки даних.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Водночас за гонконзькими стандартами бухгалтерського обліку (HKFRS) компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 640 мільйонів доларів проти 340 мільйонів доларів чистого прибутку роком раніше, однак скоригований чистий прибуток зріс на 166% — до 1,4 мільярда доларів.

У компанії пояснили, що скоригований показник не враховує негрошові бухгалтерські статті, пов'язані з варантами та конвертованими облігаціями, випущеними в межах стратегічного партнерства із саудівською виробничо-технологічною компанією Alat.

Ключові показники бізнес-підрозділів Lenovo

Інфраструктурний напрям. Підрозділ Infrastructure Solutions Group, який виробляє сервери та обладнання для дата-центрів, показав найкращий квартал у своїй історії, збільшивши виторг на 178% у річному вимірі — до 11,3 мільярда доларів.

Рішення для штучного інтелекту. Дохід компанії, пов'язаний із ШІ, підскочив на 79% і сягнув 10,8 мільярда доларів, забезпечивши 36% від загального виторгу групи.

Споживчі пристрої. Підрозділ персональних комп'ютерів, планшетів і смартфонів, на який припало близько 60% сукупного доходу за квартал, зріс на 15%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Lenovo залучить $2 млрд від міжнародних банків для здешевлення своїх боргів. Компанія планує отримати кредит на суму 2 мільярди доларів за нижчою вартістю обслуговування, ніж попередній інструмент фінансування, який вона має намір погасити.