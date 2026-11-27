Мобільний оператор “Vodafone Україна” за січень – вересень 2026 року збільшив виторг на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 22,9 млрд грн. Чистий прибуток компанії зріс на 5% і перевищив 3 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби "Vodafone Україна".

Основним джерелом зростання виторгу компанії залишається мобільний бізнес, доходи якого збільшилися завдяки зростанню споживання мобільного інтернету. Додаткові надходження забезпечили послуги фіксованого зв'язку та власна роздрібна мережа.

Основні фінансові показники "Vodafone Україна" за дев'ять місяців 2026 року склали:

виторг – 22,9 млрд грн (зростання на 12%);

операційний прибуток до вирахування амортизації (OIBDA) – 11,2 млрд грн (зростання на 5%);

чистий прибуток – 3,04 млрд грн (зростання на 5%);

інвестиції – 5,5 млрд грн (зростання на 3%).

Водночас маржа OIBDA скоротилася на 2,9 відсоткового пункту – з 51,9% до 49%. У компанії зазначають, що витрати на забезпечення роботи мережі, електроживлення інфраструктури та персонал залишаються високими.

Кількість абонентів Vodafone скоротилася

За підсумками третього кварталу 2026 року мобільна абонентська база оператора становила 15 млн клієнтів, що на 2,6%, або на 400 тис. абонентів, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас середній дохід на одного абонента (ARPU) зріс на 16,3% – зі 137,7 грн до 160,2 грн.

Загалом від початку повномасштабної війни інвестиції Vodafone в Україні перевищили 29,7 млрд грн.

Нагадаємо, 23 листопада Vodafone Україна уклав угоду з Міжнародною корпорацією фінансування розвитку США (DFC) про залучення до $350 млн. Кошти спрямують на дострокове погашення кредиту та викуп єврооблігацій, термін обігу яких спливає у лютому 2027 року.